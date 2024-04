Solteira, ex-esposa de Lucas Henrique choca com fotos na praia: 'Linda'

Após viralizar na web e mudar de visial, ex-esposa de Lucas Henrique, Camila Moura, impressiona com cliques usando look vermelho na praia

A ex-esposa de Lucas Henrique, do BBB 24, Camila Moura, chamou a atenção de seus três milhões de seguidores neste domingo, 31, ao postar fotos curtindo uma praia. Solteira, ela posou de biquíni vermelho no Guarujá, em São Paulo.

Após viralizar na internet ao declarar o fim de seu casamento com Buda, por ele flertar com Pitel no reality show, a professora de História se tornou influenciadora e está com frequência em São Paulo para realizar trabalhos e aproveitou a passagem para curtir uma praia no litoral.

"Quem é essa menina de vermelho?", disse ela na legenda ao surgir com a roupa de banho, óculos escuros e chapéu de palha. Nos comentários, a ex-mulher do brother recebeu elogios. "Linda", admiraram. "Ganhou o BBB sem nunca ter pisado na casa", escreveram ao verem que ela conquistou muito mais seguidores que Buda.

Para quem não sabe, Camila Moura estourou na rede social ao se pronunciar e anunciar o fim do casamento com Lucas Henrique após o brother começar a flertar com Pitel. Descumprindo o combinado que tinha com a mais nova influencer, ele ficou em choque ao não vê-la no vídeo do Anjo quando ganhou o colar da imunidade.

