Filha de Alessandra Negrini faz tatuagem em homenagem ao pai. Veja a foto

Filha da atriz Alessandra Negrini e Otto, Bettina Negrini revela qual é sua nova tatuagem, que é uma homenagem ao seu pai

Filha da atriz Alessandra Negrini e do cantor Otto, a jovem Bettini Negrini, de 19 anos, fez uma nova tatuagem. Ela contou que decidiu homenagear o pai em sua nova tattoo e mostrou o resultado.

Bettina tatuou a palavra Harmony no tórax, já que seu pai tem a mesma palavra tatuada na região. A jovem fez algo mais discreto do que seu pai, mas ficou radiante com a homenagem.

A homenagem dela coincidiu com o aniversário de Otto, que completou 56 anos na semana passada. Vale lembrar que Bettina faz a faculdade de Direito em São Paulo e é discreta com sua vida pessoal.

Alessandra Negrini esbanja beleza na internet

Alessandra Negrini surpreendeu os seguidores das redes sociais ao mostrar o seu "sextou". Diferentemente de muitas pessoas, a atriz, que recentemente estava no ar na novela Travessia, da TV Globo, interpretando a personagem Guida, não estava produzida para curtir a noite, e sim treinando na academia.

No clique postado no feed do Instagram, ela chamou a atenção ao surgir esbanjando toda sua beleza natural enquanto fazia pose em um aparelho. Para o treino, Negrini apostou em uma calça legging cinza, uma camiseta, e prendeu um pouco dos fios.

Ao dividir o registro, a famosa falou sobre os seus planos. "Vê se isso é cara de sextou! Não, né? Mas quer saber, hoje vou sextar no aconchego da minha casinha! Boa noite, amores", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Que mulher", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "É uma deusa", afirmou uma fã. "É uma inspiração", afirmou mais uma. "Você é surreal", comentou mais uma admiradora.