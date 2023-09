Alessandra Negrini chama atenção ao esbanjar beleza durante treino

A atriz Alessandra Negrini ganhou elogios dos seguidores ao mostrar que 'sextou' na academia

Alessandra Negrini surpreendeu os seguidores das redes sociais ao mostrar o seu "sextou". Diferentemente de muitas pessoas, a atriz, que recentemente estava no ar na novela Travessia, da TV Globo, interpretando a personagem Guida, não estava produzida para curtir a noite, e sim treinando na academia.

No clique postado no feed do Instagram, ela chamou a atenção ao surgir esbanjando toda sua beleza natural enquanto fazia pose em um aparelho. Para o treino, Negrini apostou em uma calça legging cinza, uma camiseta, e prendeu um pouco dos fios.

Ao dividir o registro, a famosa falou sobre os seus planos. "Vê se isso é cara de sextou! Não, né? Mas quer saber, hoje vou sextar no aconchego da minha casinha! Boa noite, amores", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Que mulher", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "É uma deusa", afirmou uma fã. "É uma inspiração", afirmou mais uma. "Você é surreal", comentou mais uma admiradora.

Recentemente, os seguidores apontaram um defeito de Negrini. A atriz postou uma série de cliques, mas um motivo inusitado acabou chamando a atenção. Ao mostrar como aproveitou o feriado, ela deixou os pés em evidência, e suas unhas enormes e pintadas por um esmalte vermelho intenso virou assunto entre os internautas. "Maravilhosa da cabeça aos tornozelos", brincou um fã. "Encontramos um defeito na Alessadra Negrini: os pés com essas unhas enormes", acrescentou. "Que unha grande, bora cortar", sugeriu outra.

Vale lembrar que Alessandra é mãe de Antônio, da relação com o ator Murilo Benício, e de Betina, do relacionamento com o cantor Otto.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

Ausente das redes sociais

Recentemente, Alessandra Negrini usou as redes sociais para compartilhar com os seus seguidores que está passando por um momento mais intimista. A artista comentou sobre o motivo de não estar postando muito. Nos stories de seu Instagram, a famosa desabafou que está mais introspectiva.

"Estou passando por um momento de uma certa timidez... Mentira, estou com uma timidez absoluta. Está difícil para mim ficar postando. Acho que por eu não estar trabalhando, não estar no ar, estou recolhida. Estou cuidando da minha mente, do meu coração, da minha casa, dos meus familiares e outras coisinhas mais... Estou pensando muito. Mas juro que estou tentando me comunicar. Acho que isso vai passar", disse ela.