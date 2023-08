Alessandra Negrini explica motivo de não estar postando: ''Recolhida''

Atriz Alessandra Negrini usa as redes sociais para contar que está se cuidando e explica sobre não postar em momento introspectivo

A atriz Alessandra Negrini usou as redes sociais na noite de domingo, 06, para compartilhar com os seus seguidores que está passando por um momento mais intimista. A artista comentou sobre o motivo de não estar postando muito.

Nos stories de seu Instagram, a famosa, que fez parte do elenco da novela Travessia, da Globo, desabafou que está mais introspectiva. "Estou passando por um momento de uma certa timidez... Mentira, estou com uma timidez absoluta. Está difícil para mim ficar postando. Acho que por eu não estar trabalhando, não estar no ar, estou recolhida", disse ela.

"Estou cuidando da minha mente, do meu coração, da minha casa, dos meus familiares e outras coisinhas mais... Estou pensando muito. Mas juro que estou tentando me comunicar. Acho que isso vai passar", disse ainda.

Em seu feed, Negrini, que é mãe de Antônio, da relação com o ator Murilo Benício, e Betina, do relacionamento com o cantor Otto, ainda postou cliques em que aparece usando apenas toalha de banho e colecionou elogios dos seguidores. "Que mulher, Brasil!", "Essa mulher é sinônimo de beleza e sensualidade", "Eu acabei de descobrir que sou Alessandrasexual", disseram alguns.

Alessandra Negrini se exibe na academia e faz desabafo

A atriz Alessandra Negrini compartilhou com seus seguidores na rede social um desabafo sobre seguir uma rotina regrada com exercícios e dieta. Com cliques na academia, a famosa falou sobre como consegue prosseguir.

Dando um show de beleza natural, a artista surgiu deslumbrante na academia. Sem maquiagem e de looks fitness, Alessandra Negrini revelou sua boa forma.

"Nem sempre é fácil, às vezes dá aquele desânimo, não pensa que eu não sinto, hoje mesmo tava osso. Fazer dieta, por exemplo, parada que eu detesto. As demandas do dia a dia, casa, conta, os outros e assim vai. O que alivia: exercício, dança, música, meditação, deslocamentos, giros, caminhadas, mudança de perspectiva. Tem mais coisa, muito mais até, agora que comecei a falar, tô pensando", começou dizendo.