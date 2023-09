Que isso? Pés de Alessandra Negrini deixam seguidores perplexos: "Encontramos um defeito"

Pés de Alessandra Negrini deixam seguidores perplexos; ela não se incomodou com as críticas

A atriz Alessandra Negrini encantou os fãs e seguidores ao aparecer em uma série de cliques inéditos em seu perfil. Só que as fotos também acabaram chamando a atenção por um motivo inusitado. É que a artista exibiu em detalhes os pés.

"Sábado de luz", disse ela ao exibir o corpaço nas fotos aproveitando o feriadão. A estrela então deixou em evidência seus pés com unhas enormes e pintadas por um esmalte vermelho intenso. O formato das unhas acabou rendendo comentários inusitados dos fãs.

"Maravilhosa da cabeça aos tornozelos", brincou um fã. "Encontramos um defeito na Alessadra Negrini: os pés com essas unhas enormes", acrescentou. "Que unha grande, bora cortar", sugeriu outra.

Recentemente, a atriz que estava no ar com a novela Travessia, da TV Globo, se declarou para suas amigas e deu um conselho aos seus seguidores. "Nossa road trip chega ao fim! Só posso dizer uma coisa: foi lindo! Meninas do Brasil, isso é pra vocês: viagem com suas amigas! Não esperem muito tempo! Deem seu jeito, arrumem as malas e tchau! É tão importante esse carinho!", escreveu.

Ainda nos últimos dias, Alessandra Negrini causou ao se exibir só de biquíni na piscina. Também durante a viagem, ela causou com uma série de cliques "conceituais", nos quais apareceu usando apenas lingerie. No quarto de hotel, ela se exibiu e fez os registros de sua intimidade.

Veja:

Filho de Alessandra Negrini com Murilo Benício fala sobre a mãe

"Crescer sendo filho da Alessandra Negrini foi uma experiência muito louca". É assim que Antonio Benício, filho dela com Murilo Benício, descreve a experiência de ter como mãe uma das maiores atrizes do país. Em entrevista à CARAS Brasil, o jovem artista homenageou a atriz neste Dia das Mães e relembrou momentos e ensinamentos especiais que teve ao longo dos anos.

Para Antonio, o entendimento de que o trabalho de sua mãe era interpretar a vida de outras pessoas demorou um pouco para chegar. "Tive várias mães", brinca. Quando ele compreendeu o ofício que Negrini exercia, sentiu vontade de fazer o mesmo. "Acho que por ela eu teria sido outra coisa, demorei muito para entender, hoje faz mais sentido." Confira a entrevista completa!