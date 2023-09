Alessandra Negrini encanta seguidores com fotos em Atins: "Foi lindo!"

A atriz Alessandra Negrini aproveitou uma pausa na rotina para viajar com as amigas para Atins, nos Lençóis Maranhenses; confira as fotos!

Nesta noite de segunda-feira, 4, a atriz Alessandra Negrini se despediu de grande viagem que fez em seu aniversário de 51 anos. A artista decidiu dar uma pausa em sua rotina para viajar para Atins, nos Lençóis Maranhense, com suas amigas.

Em seu Instagram, a famosa compartilhou cliques encantadoras, onde ela exibiu sua beleza natural na casa maravilhosa onde estava hospedada. Alessandra também apareceu ao lado de suas amigas, que posaram bem estilosas para os registros.

Na legenda da publicação, a atriz que estava no ar com a novela Travessia, da TV Globo, se declarou para suas amigas e deu um conselho aos seus seguidores. "Nossa road trip chega ao fim! Só posso dizer uma coisa: foi lindo! Meninas do Brasil, isso é pra vocês: viagem com suas amigas! Não esperem muito tempo! Deem seu jeito, arrumem as malas e tchau! É tão importante esse carinho!", escreveu Alessandra.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram por sua beleza. "Acaba comigo", disse um. "Linda amor", enalteceu outro. "Casa comigo pelo amor de deus", brincou mais um. "Você é tão preciosa, vidinha!", escreveu fã. "Minha deusaaaa", disse outro.

Confira a publicação:

Alessandra Negrini causa com cliques conceituais na piscina

No último dia 30, Alessandra Negrini deu o que falar em sua viagem à Atins. Isso porque durante a pausa para comemorar seu aniversário, a atriz compartilhou imagens conceituais da viagem e exibiu seu corpão ao curtir dia na piscina.

No início do vídeo, a atriz surgiu de costas, mergulhando com um biquíni preto e impressionou com suas curvas esculturais. Toda natural, sem retoques e maquiagem, Alessandra deu um show de beleza para seus seguidores ao exibir as maravilhas dos Lençóis Maranhenses.

Nos comentários da publicação, os internautas rasgaram a artista de elogios. "Deusa", escreveu a atriz Deborah Secco."Affe Alessandra!!! Avisa antes", disse a atriz Samara Felippo. "A mulher mais bonita que já passou nesse planeta", enalteceram os fãs. "Se ela me trai eu peço desculpas", brincaram outros.