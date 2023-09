Alessandra Negrini causa ao se exibir na piscina: ''Deusa''

Comemorando seus 53 anos, Alessandra Negrini causa ao dar show de beleza em piscina durante viagem especial

A atriz Alessandra Negrini está curtindo uma viagem no Maranhão para comemorar seu aniversário de 53 anos. Nesta quarta-feira, 30, a famosa compartilhou novos registros por lá e chamou a atenção ao se exibir na piscina.

No início do vídeo, a atriz, que estava no ar na novela Travessia, surgiu de costas, mergulhando com um biquíni preto e impressionou com suas curvas esculturais. Sem retoques e maquiagem, Alessandra Negrini deu um show de beleza.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Deusa", escreveu Deborah Secco. "A mulher mais bonita que já passou nesse planeta", enalteceram os fãs. "Se ela me trai eu peço desculpas", brincaram outros.

Ainda nos últimos dias, Alessandra Negrini arrancou mais elogios ao compartilhar clique tomando sol na praia. Também durante a viagem, ela causou com uma série de cliques "conceituais", nos quais apareceu usando apenas lingerie. No quarto de hotel, ela se exibiu e fez os registros de sua intimidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

Filho de Alessandra Negrini com Murilo Benício fala sobre a mãe

"Crescer sendo filho da Alessandra Negrini foi uma experiência muito louca". É assim que Antonio Benício, filho dela com Murilo Benício, descreve a experiência de ter como mãe uma das maiores atrizes do país. Em entrevista à CARAS Brasil, o jovem artista homenageou a atriz neste Dia das Mães e relembrou momentos e ensinamentos especiais que teve ao longo dos anos.

Para Antonio, o entendimento de que o trabalho de sua mãe era interpretar a vida de outras pessoas demorou um pouco para chegar. "Tive várias mães", brinca. Quando ele compreendeu o ofício que Negrini exercia, sentiu vontade de fazer o mesmo. "Acho que por ela eu teria sido outra coisa, demorei muito para entender, hoje faz mais sentido." Confira a entrevista completa!

Leia também:Quantos filhos tem Alessandra Negrini? Atriz já foi casada com cantor famoso