Alessandra Negrini causa ao aparecer de lingerie em fotos: ''Que mulher''

Em fotos 'conceito', Alessandra Negrini causa ao se exibir apenas de roupa íntima

A atriz Alessandra Negrini causou com novas fotos em sua rede social nesta sexta-feira, 26. Em um quarto de hotel, a artista, que estava no ar na novela Travessia, deu um show de beleza com um toque ousado ao aparecer usando roupa íntima.

De calcinha e sutiã, de modelo casual, a famosa se exibiu de formal conceitual e diferenciada. Os registros logo chamaram a atenção dos seguidores por sua naturalidade. Sem produção, ela apareceu no momento da intimidade.

"Quem aqui que gosta de fazer foto “conceito “ em quarto de hotel pode confessar agora", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a musa de elogios. "Que mulher", admiraram. "Só queria tá com você", pediram os fãs.

Ainda recentemente, Alessandra Negrini exibiu sua boa forma na academia e desabafou sobre ter que se exercitar. "Nem sempre é fácil, às vezes dá aquele desânimo, não pensa que eu não sinto, hoje mesmo tava osso. Fazer dieta, por exemplo, parada que eu detesto. As demandas do dia a dia, casa, conta, os outros e assim vai. O que alivia: exercício, dança, música, meditação, deslocamentos, giros, caminhadas, mudança de perspectiva. Tem mais coisa, muito mais até, agora que comecei a falar, tô pensando", começou dizendo.

Filho de Alessandra Negrini com Murilo Benício fala sobre a mãe

"Crescer sendo filho da Alessandra Negrini foi uma experiência muito louca". É assim que Antonio Benício, filho dela com Murilo Benício, descreve a experiência de ter como mãe uma das maiores atrizes do país. Em entrevista à CARAS Brasil, o jovem artista homenageou a atriz neste Dia das Mães e relembrou momentos e ensinamentos especiais que teve ao longo dos anos.

Para Antonio, o entendimento de que o trabalho de sua mãe era interpretar a vida de outras pessoas demorou um pouco para chegar. "Tive várias mães", brinca. Quando ele compreendeu o ofício que Negrini exercia, sentiu vontade de fazer o mesmo. "Acho que por ela eu teria sido outra coisa, demorei muito para entender, hoje faz mais sentido." Confira a entrevista completa!