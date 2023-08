Alessandra Negrini se exibe na academia e desabafa: 'Nem sempre é fácil'

Em desabafo sobre seguir vida fitness, Alessandra Negrini se exibe na academia e impressiona

A atriz Alessandra Negrini compartilhou com seus seguidores na rede social um desabado nesta quinta-feira, 03, sobre seguir uma rotina regrada com exercícios e dieta. Com cliques na academia, a famosa falou sobre como consegue prosseguir.

Dando um show de beleza natural, a artista, que estava no ar em Travessia, surgiu deslumbrante na academia. Sem maquiagem e de looks fitness, Alessandra Negrini revelou sua boa forma.

"Nem sempre é fácil, às vezes dá aquele desânimo, não pensa que eu não sinto, hoje mesmo tava osso. Fazer dieta, por exemplo, parada que eu detesto. As demandas do dia a dia, casa, conta, os outros e assim vai. O que alivia: exercício, dança, música, meditação, deslocamentos, giros, caminhadas, mudança de perspectiva. Tem mais coisa, muito mais até, agora que comecei a falar, tô pensando", começou dizendo.

"As parcerias ajudam bastante, isso é verdade, pessoas que te acompanham no caminho. Enfim, você sabe o que te livra da chatice, do banal, do tenso, tô falando daquilo que não depende de ninguém. Qual é a tua? Nem precisa responder pra mim, eu também tava querendo desabafar. Beijos, boa noite", escreveu ela.

Ainda recentemente, Alessandra Negrini chocou os seguidores ao exibir partes inusitadas de seu corpo em selfies nem naturais. Nas últimas semanas, durante sua passagem por Nova York, a atriz causou com cliques ousados. Usando apenas roupa íntima, a artista posou de costas e roubou a cena na rede social.

Filho de Alessandra Negrini, Antonio Benício, fala sobre a mãe

"Crescer sendo filho da Alessandra Negrini foi uma experiência muito louca". É assim que Antonio Benício, filho dela com Murilo Benício, descreve a experiência de ter como mãe uma das maiores atrizes do país. Em entrevista à CARAS Brasil, o jovem artista homenageou a atriz neste Dia das Mães e relembrou momentos e ensinamentos especiais que teve ao longo dos anos.

Para Antonio, o entendimento de que o trabalho de sua mãe era interpretar a vida de outras pessoas demorou um pouco para chegar. "Tive várias mães", brinca. Quando ele compreendeu o ofício que Negrini exercia, sentiu vontade de fazer o mesmo. "Acho que por ela eu teria sido outra coisa, demorei muito para entender, hoje faz mais sentido." Confira a entrevista completa!