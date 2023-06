Quantos filhos tem Alessandra Negrini? Atriz já foi casada com cantor famoso

A atriz Alessandra Negrini costuma ser discreta sobre sua vida pessoal e muitos fãs têm dúvidas sobre seu lado materno

A atriz Alessandra Negrini (52) ainda continua surpreendendo os admiradores com os detalhes envolvendo sua vida pessoal. Discreta, a famosa costuma compartilhar poucos cliques de sua família e, por conta disso, acaba levantando dúvidas a respeito de seus filhos.

Alessandra Negrini é mãe de Antônio (26) e Bettina (19) , filhos de dois relacionamentos diferentes. O primeiro, é fruto do casamento com o ator Murilo Benício, que durou quatro anos, entre 1995 e 1999.

Já sua filha caçula, Bettina, foi fruto do relacionamento da global com o cantor pernambucano Otto. Os dois ficaram juntos durante 6 anos, de 2002 a 2008. Apesar do rompimento, eles seguem com uma ótima relação.

Nos últimos anos, inclusive, Antônio tem se destacado ao iniciar carreira de ator profissional. Em 2019, ele estreou na televisão como o personagem Vinícius na novela Amor de Mãe, da TV Globo.

Recentemente, o rapaz deu uma entrevista à CARAS Brasil e confessou que não era fácil ser filho de Alessandra Negrini . O rapaz afirmou que, por sua mãe ser super famosa, precisou aprender aos poucos a lidar com situações atípicas. "Crescer sendo filho da Alessandra Negrini foi uma experiência muito louca", desabafou.

Diferente do irmão e dos pais, Bettina tem perfil discreto e não costuma aparecer muito por aí. No entanto, como muitos jovens de sua idade, ela adora Tiktok e costuma compartilhar alguns vídeos divertidos por lá, onde acumula mais de 4 mil seguidores.

No Instagram, Alessandra já fez uma publicação ao lado da filha e comentou sobre ela ser mais tímida. "O dia em que ela deixou eu postar uma foto nossa", escreveu.

Otto também já se derreteu publicamente ao falar da herdeira: "Minha filha Bettina Negrini está a coisa mais linda da vida… uma mulher de muita personalidade, beleza e inteligência. Meu tesouro, meu mundo, minha vida", disse.