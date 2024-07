Lucas Lima abre álbum de férias e afirma estar "em construção e reforma"

Lucas Lima está aproveitando uns dias de folga e compartilhou fotos dos passeios que fez por Paris e pelas cidades ao redor da capital francesa

O cantor e músico Lucas Lima está aproveitando uns dias de folga na Europa. E, na manhã desta quarta-feira, 03, ele compartilhou fotos dos passeios que fez por Paris e pelas cidades ao redor da capital francesa. Solteiro, ele viaja na companhia de uma amiga, com quem visitou pontos turísticos da região.

"Saindo à francesa (que aqui é só 'saindo') desses dois dias incríveis em Paris, mesmo sabendo que 'dias incríveis em Paris' é pleonasmo. E saindo com um sorriso besta no canto da boca de tanta coisa tri que eu vi e vivi", escreveu ele na legenda da publicação.

E complementou: "Uma semana viajando e uma vida de memórias, experiências, quilos extra, risadas e aprendizados pra levar pra casa. Na vida, acho que a gente tem que estar ou em construção, ou em reforma. Tô sempre meio que os dois. E eu acho isso muito tri".

Após um compromisso em Copenhagen, na Dinamarca, o músico viajou para a região de Paris, onde visitou pontos turísticos como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e a casa onde viveu o pintor Claude Monet.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Tão bom acordar de manhã e ver esse feed. A vida é incrível e a beleza dela está em contemplar a plenitude do universo", disse uma. "Quilos extras só se for na mala, porque o tanto que se anda aí, queima todo o excesso que cometemos. Amo acompanhar suas viagens", disse outra. "Como me identifico com isso: estar em construção e reforma! Viajar sempre me mostra o caminho, da minha "pequenez" e imensidão", disse uma terceira.

Veja as fotos:

