BBB 24: Alane sai em defesa de Bia após Davi chamá-la de 'egoísta': 'É diferente'

Alane explicou que entende o lado de Davi na briga com Beatriz, mas não concorda que a amiga seja apontada por ele como 'egoísta'

Na tarde desta terça-feira, 9, Alane conversou com Davi sobre o desentendimento que o brother teve com Beatriz durante a madrugada, logo após o Sincerão no BBB 24. Ao longo do bate-papo, a sister explicou que apesar de entender o lado dos brothers na briga, não concordava com o fato do líder ter apontado a vendedora como 'egoísta' na dinâmica.

"Estou falando isso porque eu te amo mesmo, não queria ter nenhum tipo de mal-entendido, mas também não tenho como não defender a Bia porque acho que ela é tudo, menos egoísta, sabe?", iniciou Alane. Davi, por sua vez, explicou o diálogo que teve com Beatriz: "O que eu fui falar pra ela ontem, foi uma coisa que eu falo pra ela direto".

"Sempre que posso aconselhar alguma coisa, falo. Eu falei: 'Bia, isso aqui é uma escola. Se eu tenho uma opinião sobre você que você é egoísta, e se quando você chegar lá fora e se deparar com milhões de pessoas falando que você é egoísta, o que você vai fazer? Isso ela tem que estudar, isso ela tem que analisar. Aqui é um programa que a gente tem que passar por diversas coisas", continuou o líder da semana.

Na sequência, Davi explicou a importância de saber separar o jogo da amizade. "E ela tem que aprender a separar porque, lá fora, vai ter o jogo da vida. Vão ter pessoas que vão ter opiniões sobre ela que ela não vai poder virar as costas... se ela não aceita, é só ela descartar".

Por fim, Alane reforçou entender o lado do brother, mas seguiu defendendo a amiga. De acordo com a sister, Beatriz ficou sentida não por ter sido apontada como 'egoísta', mas por ter sido Davi, um de seus amigos, a chamá-la dessa forma.

"Concordo contigo, de coração. Só que acho que uma coisa é tu ser chamado de manipulador pelo Bin, por outra pessoa, outra coisa é se a Isabelle te chamasse de manipulador, se eu chamasse. O peso é diferente por isso", finalizou Alane.

Logo após o bate-papo com a bailarina, Davi e Beatriz tiveram uma nova discussão na tarde desta terça-feira, 9.

Alane: 💬 "Não queria ter nenhum tipo de mal entendido, mas também não tenho como não defender a Bia porque acho que ela é tudo, menos egoísta, sabe?"



Alane e Davi conversam sobre desentendimento da noite de ontem 👀 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/IzEc1V3YTz — Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2024

Davi: 💬 "Quantas pessoas falaram que eu era manipulador aqui? Quantas pessoas falaram que eu influenciava? Quantas pessoas falaram coisas que eu não era aqui dentro?"



Alane: 💬 "Mas nenhum era seu amigo"#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/69FUXa7c7a — Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2024

Davi desabafa sobre punições de sisters

Durante a manhã desta terça-feira, 9, o líder Davi repercutiu o desentendimento que teve com Beatriz na noite anterior, logo após a última dinâmica do Sincerão no BBB 24. Enquanto os demais brothers ainda dormiam, o baiano aproveitou para conversar com Isabelle a respeito do assunto e lamentou as punições recebidas pela sister ao longo dos meses.

Assim, na cozinha do VIP, Davi apontou que Alane sempre defende Beatriz, mesmo a vendedora estando errada. Ao longo do bate-papo, o jovem ainda recordou que as colegas de confinamento foram responsáveis por colocar duas vezes a casa no 'Tá Com Nada'.

"Ela sabe que mesmo estando no erro, elas vão querer defender uma a outra. Tá certo, né, são amigas. Mas é notório que estão errando sim", declarou ele. E continuou: "Aqui como é um jogo que a gente tem que apontar o erro, a gente tem que apontar o erro. É nítido, a Alane e a Bia, os dois Tá Com Nada que teve, foram as que colaboraram 100% pra acontecer".