BBB 24: Lucas toma partido em briga e faz apelo: ‘Brasil, vocês tem que ver isso’

Emparedado e sem aliados, Lucas Henrique ouve discussão escondido e faz alerta direto ao público sobre Beatriz e Davi no BBB 24

Na madrugada desta terça-feira, 9, Beatriz e Davi protagonizaram diversas discussões durante e depois da dinâmica do ‘Sincerão’ no Big Brother Brasil 24. Emparedado e sem aliados no confinamento, LucasHenrique ouviu tudo pela porta e decidiu tomar partido. Inclusive, ele chegou a fazer um apelo direto ao público sobre as atitudes da vendedora.

Além de definir a discussão como ‘repetitiva’ e classificar os colegas de confinamento como ‘povo chato’, Lucas ficou chocado ao ouvir uma declaração de Beatriz. Isso porque durante a confusão, a paulista afirmou que votou em Rodriguinho para defender o baiano: “Ou seja, influenciável! Falou que não faz o jogo do Davi e faz", o professor disparou conversando sozinho.

Na sequência, Lucas aproveitou para mandar um recado para o público do programa: "Brasil, vocês têm que ver isso, gente. Não é possível. Acabou de falar que indicou o Rodriguinho, mas não era opção dela, era opção do Davi”, o professor de educação física reforçou seu posicionamento contra a vendedora e acabou tomando partido do motorista.

Buda ainda apontou algumas inconsistências no discurso de Beatriz: "A opção dela era a Fernanda, nunca indicou a Fernanda. Indicou a Yasmin dando justificativa para a Fernanda. Pelo amor de Deus", disparou."Como que não é influenciável? Quem sou, sou eu influenciável. Ai, gente, sério, se vocês não estão vendo isso?", perguntou ao público.

Lucas Buda: “Brasil, vocês tem que ver isso gente, não é possível. Acabou de falar que indicou o Rodriguinho, mas não era a opção dela, era a opção do Davi”.#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/dQQwzHHNRI — Leonardo (@leo_fooxi) April 9, 2024

Para quem não acompanhou, Beatriz e Davi protagonizaram um barraco durante a dinâmica. Na atividade, todos os participantes tinham que indicar qualidades e defeitos uns dos outros seguindo uma ordem estabelecida por sorteio. Na sua vez de participar, Davi classificou Beatriz como egoísta. A vendedora ficou muito chateada e eles passaram a madrugada discutindo.

Vale lembrar que atualmente, Lucas está enfrentando o paredão ao lado de Alane e Isabelle. O resultado da berlinda será revelado nesta terça-feira, 9. No entanto, a expectativa é que, assim como todos os seus antigos colegas do Quarto Gnomo, o professor deixe a casa mais vigiada do Brasil e seja eliminado na reta final do reality show da Globo.

Lucas e Davi conversaram sobre confusão no Sincerão:

É importante mencionar também que durante a dinâmica do 'Sincerão', Lucas também definiu Isabelle como influenciável. Por isso, Davi chamou o professor para conversar e entender o adjetivo para manauara. O professor, por sua vez, explicou que ouviu uma conversa do brother com a cunhã e, por isso, a definiu como 'influenciável'. Davi, então, disse que sempre defenderia sua principal aliada,