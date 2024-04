BBB 24: Davi esclarece 'defeito' de sister apontado por Lucas: 'Eu defendo ela'

Após Lucas apontar uma sister do BBB 24 como 'influenciável' no Sincerão, Davi conversou com o brother para esclarecer a situação

Os brothers restantes no confinamento do BBB 24, da Globo, aproveitaram a madrugada desta terça-feira, 9, para esclarecer algumas questões levantadas durante o último Sincerão da temporada, realizado momentos antes. Logo após a dinâmica, Davi conversou com Lucas Henrique a respeito da placa 'influenciável' que o emparedado entregou para Isabelle.

Lucas, por sua vez, explicou que ouviu uma conversa do brother com a manauara e, por isso, a definiu como 'influenciável'. Davi, então, disse para Lucas que Isabelle é sua amiga desde o início do jogo. "Eu defendo ela e ela me defende. Chegou na altura do campeonato do jogo que as pessoas estão querendo se votar, é um jogo de comprometimento", iniciou ele.

Na sequência, o líder da semana contou que, para defendê-lo, Isabelle escolheu votar em Beatriz. "Eu sou uma prioridade para ela. O Matteus é meu terceiro lugar, eu já deixei bem claro para ele que se um dia sobrar ele e a Isabelle para votar, terei que votar nele, entendeu? Para protegê-la", declarou Davi.

"Eu só vim falar com você por que se ela é influenciada, no caso eu sou influenciador. Aí no caso eu estou falando com você, só estou te explicando a situação pra você entender, pra não ficar um mal entendido", completou o motorista de aplicativo. Ao final da explicação, Lucas Henrique reforçou que faz parte do jogo.

"Não ficou mal entendido nenhum, de verdade. Eu entendi como movimento de jogo normal. É o jogo, faz parte, não tem nada de errado, não", disse o capoeirista. Por fim, Davi reforçou que só quis esclarecer a situação com o brother.

Isabelle lamenta bronca de Tadeu Schmidt no Sincerão

Na reta final do jogo, o último Sincerão mexeu bastante com os brothers do Top 6 do BBB 24, da Globo. Logo após a dinâmica, realizada na noite de segunda-feira, 8, Isabelle refletiu sobre a bronca que recebeu ao vivo de Tadeu Schmidt por não saber explicar direito o 'defeito' atribuído a Matteus.

Em conversa com Alane na área externa da casa, a manauara comentou a respeito da dificuldade em precisar apontar um defeito a algum aliado, uma vez que ela já não possui mais rivais dentro da competição. "Mas cara, é f***... Levei um 'ralho' [repreensão]. Isso pode influenciar na minha vida", desabafou Isabelle.

Alane, por sua vez, tentou tranquilizar a sister: "Não acho. Eu só acho que é muito difícil estar lá e falar de um amigo, de uma pessoa que você gosta. Eu não sei, te vendo, estava tão bonitinho, sabe? Talvez a intenção não fosse essa para agora, mas dá para entender, é muito difícil ter que falar alguma coisa ruim de quem a gente gosta", declarou a bailarina.