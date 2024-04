BBB 24: Isabelle lamenta bronca de Tadeu Schmidt no Sincerão: 'Pode influenciar'

Após os brothers realizarem o último Sincerão do BBB 24, Isabelle refletiu sobre a chamada de atenção ao vivo que recebeu de Tadeu Schmidt

Na reta final do jogo, o último Sincerão mexeu bastante com os brothers do Top 6 do BBB 24, da Globo. Logo após a dinâmica, realizada na noite de segunda-feira, 8, Isabelle refletiu sobre a bronca que recebeu ao vivo de Tadeu Schmidt por não saber explicar direito o 'defeito' atribuído a Matteus.

Em conversa com Alane na área externa da casa, a manauara comentou a respeito da dificuldade em precisar apontar um defeito a algum aliado, uma vez que ela já não possui mais rivais dentro da competição. "Mas cara, é f***... Levei um 'ralho' [repreensão]. Isso pode influenciar na minha vida", desabafou Isabelle.

Alane, por sua vez, tentou tranquilizar a sister: "Não acho. Eu só acho que é muito difícil estar lá e falar de um amigo, de uma pessoa que você gosta. Eu não sei, te vendo, estava tão bonitinho, sabe? Talvez a intenção não fosse essa para agora, mas dá para entender, é muito difícil ter que falar alguma coisa ruim de quem a gente gosta", declarou a bailarina.

Em outro momento, Davi e Matteus também repercutiram a chamada de atenção que Isabelle recebeu. Ao longo da conversa, o líder da semana comentou que observou o colega rindo e temeu que Tadeu Schmidt pudesse alertá-lo também.

"O negócio é sério", alertou Davi. "Eu levei a sério", respondeu o gaúcho. "Essa dinâmica do Sincerão é muito importante para o jogo, ele [Tadeu] já repetiu isso várias vezes", comentou o líder. "Sabe que, assim, eu dei risada ali porque eu vi que ela se enrolou. E eu: 'Meu Deus do céu, essa guria vai falar isso?'", explicou Matteus, por fim.

Davi disse que quer conversar com Isabelle sobre o desempenho da sister no Sincerão.



Matteus disse que ficou preocupado, que Isabelle provavelmente vai pegar pilha e não vai conseguir dormir essa noite. pic.twitter.com/omYH39IMHu — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 9, 2024

Saiba como será a próxima prova do líder

O diretor de TV Boninho agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, ao dar um spoiler de como será a prova da próxima terça-feira, 9, no BBB 24, da Globo. Em um vídeo no Instagram, ele mostrou a preparação da produção para montar uma prova grande e na área externa da emissora.

Boninho mostrou que a prova vai acontecer fora do estúdio onde fica a casa do Big Brother Brasil e contará com um guindaste para erguer os participantes. Os detalhes da dinâmica ainda não foram revelados pela equipe.

"Uma das maiores provas que o BBB já teve! É amanhã", disse ele na legenda. A prova acontecerá após a eliminação do paredão, que é disputado por Alane, Isabelle e Lucas Henrique.