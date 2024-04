BBB 24: Davi desabafa sobre punições de sisters: 'Vacilaram do início ao fim'

Após se desentender com Beatriz no BBB 24, o brother Davi recordou as punições causadas pela sister durante os meses de confinamento

Durante a manhã desta terça-feira, 9, o líder Davi repercutiu o desentendimento que teve com Beatriz na noite anterior, logo após a última dinâmica do Sincerão no BBB 24. Enquanto os demais brothers ainda dormiam, o baiano aproveitou para conversar com Isabelle a respeito do assunto e lamentou as punições recebidas pela sister ao longo dos meses.

Assim, na cozinha do VIP, Davi apontou que Alane sempre defende Beatriz, mesmo a vendedora estando errada. Ao longo do bate-papo, o jovem ainda recordou que as colegas de confinamento foram responsáveis por colocar duas vezes a casa no 'Tá Com Nada'.

"Ela sabe que mesmo estando no erro, elas vão querer defender uma a outra. Tá certo, né, são amigas. Mas é notório que estão errando sim", declarou ele. E continuou: "Aqui como é um jogo que a gente tem que apontar o erro, a gente tem que apontar o erro. É nítido, a Alane e a Bia, os dois Tá Com Nada que teve, foram as que colaboraram 100% pra acontecer".

O segundo 'Tá Com Nada', ocorrido na última semana, se deu como forma de punição gravíssima por Beatriz usar cascas de banana para customizar um biquíni, mesmo tendo recebido um alerta ao vivo de Tadeu Schmidt dias antes. Na ocasião, a sister ficou bastante chateada com o desdobramento da situação.

Davi, então, seguiu comentando: "Vacilaram do início ao fim do jogo. A Bia tomou 45 estalecadas. E a Alane no último tinha tomado trinta e pouco. Cara, metade do vacilo, aí a galera foi pra cima no argumento, mas elas vão querendo se defender", concluiu o líder da semana.

Davi: "A Alane e a Bia, foram responsáveis por metade do vacilômetro, mas mesmo assim elas seguem se defendendo, quando teve aquele negócio seu e do Matteus, a Alane falou: 'Eu preferia pegar 10 mil copos do que passar por isso'." pic.twitter.com/FRLGQauktq — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 9, 2024

Beatriz se desespera e cai no choro após brigar com Davi

Na madrugada desta terça-feira, 9, os participantes do Big Brother Brasil 24 mantiveram o clima agitado após as polêmicas da dinâmica do 'Sincerão'. Beatriz não conseguiu conter as lágrimas e desabou durante uma conversa com Alane, após uma discussão com seu aliado de longa data, Davi. A paulista chegou até a questionar seu posicionamento na confusão.

Reunidas na área externa da casa depois da confusão, Beatriz se desesperou e começou a chorar ao lembrar da briga. No entanto, a atriz ganhou o apoio da bailarina, que tomou partido na confusão e prometeu defender a amiga: "Eu tenho muito orgulho de você, do fundo do meu coração. Tudo que você fala, eu acho incrível", disse Alane.

"Você ter botado o Rodriguinho, apesar dele ser sua opção de voto, para proteger também o Davi, é incrível, lindo", a bailarina tentou consolar, mas Bia continuou a questionar sobre a briga. Confira!