BBB 24: Beatriz cai no choro após punição gravíssima: "Tô com medo"

Beatriz desabafou com os aliados e disse estar com medo de ser julgada pelo público após receber punição gravíssima

Beatriz cai no choro após tomar uma punição gravíssima, perder 500 estalecas e colocar a casa inteira no Tá com Nada pela segunda vez no Big Brother Brasil 24.

Na área externa, a sister chorou ao desabafar sobre o ocorrido com Alane, Davi, Isabelle e Matteus. Após dizer que está com medo de ir para o paredão, a vendedora especulou que o público pode eliminá-la.

"Já foi avisado uma vez, fez uma vez... Agora da primeira, foi avisado e ainda no ao vivo... aí não dá para passar mais a mão na cabeça", pontuou Davi. "Você tem que fazer o que você gosta, mas com cautela", aconselhou o brother.

"Sei lá, tô com medo", disse caindo no choro. Ao ver a reação da amiga, Isabelle tentou consolá-la dizendo que retirar as estalecas é uma maneira deles castigarem os erros: "O público tá vendo que muitas das vezes os erros não foram propositais".

"Se a produção está falando, é porque o Brasil deve estar reclamando", sugeriu Bia. Cunhã discordou e disse que acha que a produção se preocupa muito com eles e pode estar preocupado com a pele de Bia.