BBB 24: Após punição gravíssima, Beatriz desabafa: "Vão me colocar no Paredão"

Beatriz desabafa com os aliados sobre a possibilidade de ir para o paredão do BBB 24 após receber punição gravíssima e colocar a casa no 'Tá com Nada'

Beatriz recebeu uma punição gravíssima na tarde desta quinta-feira, 4, após customizar um biquíni com cascas de banana. Devido a perda de 500 estalecas, todos os participantes do BBB 24 foram para o 'Tá com Nada'.

Após a punição, a vendedora do Brás foi consolada por Alane e Isabelle, e ela confessou para as amigas que provavelmente será indicada ao próximo paredão. "Agora vão me colocar no Paredão", lamentou ela, abraçando as sisters.

Em seguida, Beatriz perguntou para a manauara se ela não comeu durante o dia. "Depois eu vou ter que comer feijão com arroz, amiga", explicou a dançarina. A paulista, que contou que já tinha almoçado, falou sobre a casa ir para o 'Tá com Nada'. "Jurava que não ia, jurava que não...", justificou. "Agora já foi", falou Isabelle. "Aí gente, que raiva", reclamou a vendedora.

Mais cedo, Davi alertou a sister sobre customizar o biquíni. "Você quer minha opinião? Posso dar?", perguntou. "Eu acho que, na minha opinião... da primeira vez que você fez da laranja, ele falou ali", disse relembrando o alerta ao vivo que Tadeu Schmidt deu na sister após ela fazer um look com cascas de laranja para o Sincerão.

Beatriz coleciona broncas da produção

Muito animada e feliz, a vendedora do Brás Beatriz está colecionando "atenções" da produção do BBB 24. Isso porque, a sister acaba aprontando e descumprindo algumas regras por ficar muito contente em algumas situações no reality show.

Exemplo disso são os shows com os famosos, que acabam deixando a participante enlouquecida. Sem beber álcool nas festas, Beatriz vai à loucura ao ver personalidades conhecidas e várias vezes invadiu o palco, descumprindo regras do reality show.

Além de fazer isso, a dona do bordão "Brasil do Brasil" já abraçou e até derrubou os famosos na casa. A última vez que fez isso foi com Sabrina Sato e acabou não apenas tomando uma "atenção", mas também levou uma punição perdendo 500 estalecas. Confira as punições que ela já levou!