BBB 24: Após atrasos e exageros, Beatriz coleciona broncas da produção

Ela não para! Muito animada, Beatriz coleciona chamadas de atenção no 'BBB 24'; relembre o que a sister já aprontou na casa

Muito animada e feliz, a vendedora do Brás Beatriz está colecionando "atenções" da produção do BBB 24. Isso porque, a sister acaba aprontando e descumprindo algumas regras por ficar muito contente em algumas situações no reality show.

Exemplo disso são os shows com os famosos, que acabam deixando a participante enlouquecida. Sem beber ácool nas festas, Beatriz vai à loucura ao ver personalidades conhecidas e várias vezes invadiu o palco, descumprindo regras do reality show.

Além de fazer isso, a dona do bordão "Brasil do Brasil" já abraçou e até derrubou os famosos na casa. A última vez que fez isso foi com Sabrina Sato e acabou não apenas tomando uma "atenção", mas também levou uma punição perdendo 500 estalecas.

Nesta quinta-feira, 04, a comerciante tomou uma puxada de orelha ao se atrasar ao ser chamada para a sala. No ao vivo, ela também já levou broncas por falar na hora que não era permitida no Sincerão. Nos últimos dias, Bia então foi alertada por Tadeu Schmidt pela roupa com casca de laranja.

Vale lembrar que ela e a amiga Alane sempre perdem estalecas e são alvos de críticas pelos rivais por conta da falta de atenção e excesso em algumas atitudes. Contudo, apesar de exagerar ao ver os famosos, Bia já foi defendida por Wesley Safadão e ganhou Sabrina Sato como sua seguidora na rede social.

E o apoio não para por aí, recentemente, durante a apresentação de Ivete Sangalo no confinamento a baiana brincou ao pedir que a participante a derrubasse no chão.

Beatriz leva punição gravíssima por atitude com Sabrina Sato

Na tarde da quarta-feira, 20, na casa mais vigiada do Brasil, Beatriz levou uma punição gravíssima por atitude com Sabrina Sato. Além da vendedora, Alane também perdeu estalecas. A atitude do paulista foi considerada uma "falta grave" dentro do jogo do BBB 24.

Enquanto as sisters conversam, a voz fez um aviso na casa mais vigiada do Brasil: "Atenção senhores! Atenção, dona Beatriz, principalmente, dona Beatriz pelas atitudes quando a gente tem um convidado na casa, quando a gente tem um artista. A senhora teve uma ação muito grave. A senhora já foi avisada várias vezes e a senhora tem que se controlar na frente das outras pessoas", disse a voz.

A voz continua o aviso sobre a punição. "A senhora poderia ter machucado. Repito não pode acontecer. Portanto, a senhora toma uma falta grave, 500 estalecas. Dona Alane também participou toma 200 estalecas".