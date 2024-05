Lan Lanh revela como foi o primeiro encontro com Nanda Costa: ‘Chegou me jogando’

Juntas há 10 anos, Lan Lanh relembra detalhes do primeiro encontro e revela que foi Nanda Costa quem tomou a iniciativa no romance; saiba mais

Juntas há 10 anos, Lan Lanh e Nanda Costa mantiveram o relacionamento em segredo por muito tempo. Agora, a musicista relembra detalhes de como conheceu a atriz, contando sobre o primeiro encontro e revelando que foi ela quem tomou a iniciativa em entrevista ao "Maria vai com os Outros", do Canal UOL.

Lan explicou que foi apresentada a sua futura esposa por Emanuelle Araújo, que também participou da entrevista. A atriz avisou que Nanda estava solteira e se mudando para o mesmo condomínio. As duas, inclusive, se tornaram vizinhas de porta. No entanto, levou um tempo para ficarem juntas, pois a musicista estava se recuperando de um término.

"Quando a Nanda mudou para o condomínio, eu não sabia se ia dar certo as duas, mas a Lan estava em uma fase muito triste, e eu sei que ela é geminiana. Puxa um assunto e ela já ficou ótima", disse Emanuelle, que por fim acabou decidindo revelar o status de relacionamento e apresentar a nova vizinha para Lan.

Dessa maneira, a musicista começou a ficar de olho nos hábitos da nova vizinha: "Quando acendia uma luz vermelha lá eu dizia 'Pega fogo, cabaré'. Botou o abajur vermelho, está querendo", disse Lan, que chamou Nanda para sair. No entanto, ela foi surpreendida pela atriz logo no primeiro encontro, já que ela levou uma cachaça para o date.

"Eu super doce, toda gay, com uma rosé, bem gay. E Nanda com uma cachaça. Ela falou 'Por*a, uma percussionista de Cássia Eller, rock n' roll, cabelo, tatuagem'. Mas eu sou assim, eu sou doce”. Ela chegou cantando, me jogando, e eu 'Peraí'. Vamos fazer um trabalho de base aqui", ela brincou e explicou que a atriz tomou a iniciativa.

Vale lembrar que Nanda e Lan começaram a namorar em 2014, mas só tornaram o relacionamento público em 2018. Em 2019, elas oficializaram a união e as herdeiras do casal chegaram ao mundo em outubro de 2021. As artistas anunciaram a chegada de suas filhas por meio de uma reportagem no 'Fantástico'.

O casal revelou que recorreu ao processo de fertilização in vitro. A atriz também contou que teve algumas dificuldades no procedimento e que só conseguiu engravidar na terceira tentativa. Além disso, Nanda revelou que escolheu um doador brasileiro, mas que preferiu não saber muitos detalhes: “Não vai mudar nada, são nossas filhas”, a atriz detalhou.

