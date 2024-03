BBB 24: Após ser derrubada, Sabrina Sato começa a seguir Bia no Instagram

Beatriz é a mais nova integrante na lista de seguidos por Sabrina Sato

Beatriz está preocupada com a impressão que deixou para Sabrina Sato, mas parece que a artista não se incomodou com as atitudes da sister.

Isso porque, mesmo sendo derrubada pela vendedora ao ser recebida na casa do Big Brother Brasil 24, a apresentadora passou a segui-la no Instagram.

Ainda na última quarta-feira, 20, Sato se pronunciou após levar um tombo na sala da casa mais vigiada do Brasil. Ela respondeu um comentário feito por Chico Barney no X, antigo Twitter, e disse estar bem. “Eu estou ótima e amei receber todo carinho”, escreveu.

Logo após Beatriz derrubar a artista, alguns internautas subiram a hashtag 'Beatriz Expulsa' pedindo que ela fosse eliminada do reality por ter colocado a integridade da convidada em risco.

Além de Bia, Davi, sua esposa, Mani Reggo, e a ex-mulher de Lucas Henrique, Camila Moura, também fazem parte da lista de seguidos por Sabrina.