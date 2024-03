BBB 24: Bia reflete sobre comportamento com artistas: "Trabalhar afobação"

Em conversa com Alane, Davi e Matteus, Bia voltou a comentar sobre o episódio com Sabrina Sato que rendeu uma punição gravíssima

Beatriz voltou a falar sobre a punição gravíssima que recebeu após sua atitude comSabrina Sato durante a visita que a apresentadora fez à casa do Big Brother Brasil 24.

Na tarde desta quinta-feira, 21, a vendedora comentou sobre seu comportamento em conversa com Davi, Matteus e Alane. A sister começou falando sobre a empolgação de encontrar com uma pessoa famosa.

"Vem uma pessoa que você vê só pela televisão...Eu nunca imaginei, do nada... quando é que você vê a Sabrina Sato no meio da rua? Só se for muito acaso do acaso", disse. "Aí, eu te pergunto: Qual foi a imagem que você passou para ela?", questionou Davi. "Não sei...acho que não foi legal, mas não sei", respondeu Bia.

O baiano voltou a questionar sobre a imagem que a sister passou: "Você foi você? Foi. Mas tem certos momentos na vida que a gente tem que ter o nosso autocontrole", orientou o brother que ainda disse que eles não podem deixar de ser eles mesmo, mas que tem que ter o autodomínio de suas emoções. "Porque as nossas emoções podem nos atrapalhar. Quando ela foi embora, a gente sentou ali fora eu e Matteus, e ralhou vocês três", relembrou.

"Tem que pensar nas consequências", aconselhou Matteus. Beatriz, então, refletiu sobre suas atitudes: "Digo por gostar muito da Isabelle e da Alane. Acho que nós três temos que trabalhar a afobação, porque a gente é muito emocionada. E aí, às vezes a afobação vem junto com a emoção. E a gente confunde o que é emoção e o que é afobação", analisou.

"E você tem que procurar trabalhar em cima disso...", aconselhou Davi. "Tem uma coisa que eu falo há muito tempo aqui e acho que dá pra gente levar em consideração. 'Ah, é o nosso jeito', é o nosso jeito, mas não dá para gente justificar os nossos erros pelo nosso jeito", opinou Alane. "E quando eu erro, eu não tenho o menor problema em assumir", complementou Beatriz.