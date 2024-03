BBB24: Bia e Alane refletem após punição: "Os artistas devem odiar a gente"

As sisters lamentaram a punição gravíssima que receberam por atitude com Sabrina Sato e falaram sobre como os artistas devem vê-las

Beatriz e Alane comentaram as punições gravíssimas que receberam por passarem dos limites com Sabrina Sato durante a tarde desta quarta-feira, 20. A apresentadora visitou a casa do Big Brother Brasil 24 e caiu no chão ao ser abraçada por Bia.

No Quarto Fada, as sisters se arrumavam para a festa quando falaram sobre a maneira que receberam Sabrina. "Todo artista lá fora deve estar me odiando", disse a vendedora.

Alane afirmou que a apresentadora pode não ter gostado de ter sido agarrada por elas, mas que ela não iria expressar. "To neurada também. Ela pode ter feito a legal porque está aqui trabalhando, mas poderia ter pensado '3 doidas beijando a minha cara. O que é isso? Elas pensam que eu sou palhaça?' Tenho medo", disparou.

Isabelle também lamentou abraçar e beijar a artista e disse que eles podem não gostar, mas são educados: "Cara, vou te falar, eu fui muito empolgada".

Bia falou que foi a pior e que não iria mais se aproximar dos visitantes. "Eu não vou chegar perto, eu vou me controlar", afirmou. "Eu não vou deixar de ficar feliz. Eu vou chegar perto e vou me controlar, prefiro chegar perto e me controlar do que não chegar perto. Mas é isso também: 'Oi, tudo bom? Posso te dar um abraço?'", discordou a bailarina.

"Mas no nível que está chegando, os artistas devem odiar a gente lá fora. Não devem gostar", observou a vendedora. "Não, acho que odiar é forte, mas eles devem ter medo", opinou a paraense. "Devem ter medo e não devem gostar", insistiu Beatriz.

"Eu tenho medo de ter machucado a Sabrina Sato, entendeu? Eu nunca vou me perdoar se eu machuquei a Sabrina Sato", disparou Alane.