BBB24: Web pede expulsão após Bia derrubar Sabrina Sato: "Colocou em risco"

Beatriz se animou ao ver Sabrina Sato no BBB 24 e acabou derrubando a apresentadora no chão

Beatriz acabou se empolgando demais com a visita inesperada de Sabrina Sato no Big Brother Brasil 24, durante a tarde desta quarta-feira, 20.

Os participantes foram surpreendidos com a apresentadora dentro da casa mais vigiada do Brasil. Assim que abriu a porta, os brothers gritaram ao se depararem com Sabrina na sala.

Bia, que já disse ser fã da artista, passou dos limites e correu para abraçá-la, a derrubando no chão. Alane, Isabelle e Lucas Henrique tentaram segurá-la impedindo que a apresentadora se machucasse.

No chão, a vendedora, a bailarina e cunhã continuaram fazendo festa com Sato. Pouco depois, elas ajudaram a levantá-la. Já de pé, as sistes seguiram vibrando com a presença de Sabrina, que participou do BBB 03, há 21 anos.

Logo após o acontecido, o termo 'Beatriz Expulsa' entrou nos Trending Topics do X, antigo Twitter. Os internautas afirmaram que a vendedora acabou agredindo Sabrina.

"Bora Boninho ela colocou a integridade do outro em risco", disse uma. "A produção realmente não vai fazer nada? Além de ser uma atitude que leva a expulsão, já avisada MILHÕES de vezes, a Sabrina quase bate a cabeça na quina da mesa de vidro!", disparou outra.