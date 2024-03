BBB 24: Alane e Beatriz levam punição logo após o paredão

Alane e Beatriz voltaram do paredão contra Raquele e logo levaram uma punição por causa de atitude proibida na casa do BBB 24

As sisters Alane e Beatriz tiveram uma atitude proibida na casa do BBB 24, da Globo, logo depois de voltarem do paredão contra Raquele, que foi a eliminada da semana. As duas estavam comemorando a vitória quando levaram a punição.

O momento aconteceu quando as duas resolveram deitar na mesa da cozinha Xepa. Rapidamente, a produção tirou 50 estalecas de cada uma.

Então, Matteus brincou com elas: “Atenção, tomaram. Desçam. As guias vão ficar na história do BBB, as que mais tomaram estalecadas na história”. Alane rebateu: “Mas onde está escrito que não pode subir na mesa?”. E Matteus ironizou: “Mesa é para quê?”.

Alane chorou após briga

Clima tenso entre os brothers! No início da tarde desta terça-feira, 19, Alane protagonizou uma discussão com Leidy Elin no BBB 24, da Globo, logo após a carioca chamá-la de falsa. Depois da briga, a sister caiu no choro e precisou ser consolada por Matteus.

Assim, na cozinha da Xepa, Alane desabafou: "Fala que não é sobre mim, mas não tira meu nome da boca. Imagina se fosse sobre mim então". Com a aproximação de Matteus, a bailarina seguiu lamentando o ocorrido. "Ficou a confusão inteira falando que não é sobre mim e eu ouvi meu nome daqui umas cinquenta vezes", declarou. "Sempre os mesmos papos", apontou o gaúcho.

Na sequência, o brother pediu para a colega de confinamento explicar como o bate-boca começou. "É muito ruim, porque quando ela sair, seja lá quando for, vai ver que quando o Davi falava da Leidy, a gente ficava defendendo e isso a minha consciência tá superlimpa. Eu sei o que eu falei e o que eu não falei. Eu sempre defendi a Leidy, sempre, sempre. Eu realmente gostava dela", disse Alane.