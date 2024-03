BBB 24: Treta! Alane e Leidy discutem no quarto Fada. Entenda o que aconteceu!

Leidy teve conversa com Beatriz e Alane entrou no assunto no BBB 24. Rapidamente, o clima esquentou e virou uma briga!

O clima esquentou e virou uma discussão na casa do BBB 24, da Globo, na manhã desta terça-feira, 19. Alane, Leidy Elin e Beatriz se estranharam durante uma conversa no quarto Fadas e trocaram ofensas.

Tudo começou quando Leidy e Beatriz conversavam sobre o fim da amizade delas no jogo. Leidy contou que elas se afastaram porque elas levavam o jogo do grupo para o Davi. Então, ela ainda disse que Beatriz estava tomando as dores da Alane. Com isso, Alane entrou no assunto e disse que tentou conversar com Leidy, que rebateu dizendo que a sister nunca gostou dela.

Com isso, Alane disse: “Sua amizade não era verdadeira”. E Leidy disse: “Você é falsa”. Leidy ainda disse para Alane parar de achar que todas as conversas são sobre ela. Então, os brothers que estavam em outros cômodos da casa correram para o quarto para ouvir a discussão.

A briga continuou com elas falando sobre o afastamento entre elas. Leidy disse que gosta das duas e Bia rebateu: “Você não quis falar com a gente. Você gritou com a gente aquele dia. Você disse que ia falar comigo, não falou comigo até hoje”. E Leidy disse: “Porque você estava ali com o povo. E toda hora eu perguntava, pode ser depois”.

Alane saiu do quarto e foi chorar na cozinha. Enquanto isso, Leidy e Beatriz continuaram no quarto conversando sobre a relação delas e até citaram Fernanda. Leidy disse que daria a mira para Fernanda e sabe que ela faria o mesmo.

Leidy Elin bate recorde no BBB 24

A participante Leidy Elin está prestes a bater um recorde na história do Big Brother Brasil. Após a formação do 13º paredão edição, a trancista mais uma vez passou ilesa e não recebeu nenhum voto de seus concorrentes.

Apesar de ter protagonizado várias discussões com na casa e ter até levado uma bronca de Tadeu Schmidt após jogar as malas de Davi na piscina, a moça continua sem tomar votos e em alguns dias ficará no primeiro lugar na história do BBB.

Em primeiro lugar está a cantora Gabi Martins, do BBB 20, que ficou 73 dias sem tomar um voto, e Leidy Elin acabará conquistando a marca nos próximos dias do programa. Atrás da trancista está a atriz Bruna Giphao, do BBB 23.