Sabrina Sato se pronuncia sobre o tombo com Beatriz no BBB 24

Após a cena de Sabrina Sato sendo derrubada por Beatriz no BBB 24 viralizar, a apresentadora fala sobre o assunto

A apresentadora Sabrina Sato se pronunciou após cair no chão do BBB 24, da Globo, junto com Beatriz. O momento aconteceu durante uma visita da comunicadora na casa do reality show na quarta-feira, 20. Durante a emoção do momento, Beatriz abraçou Sato e as duas caíram no chão.

A cena repercutiu na web e até rendeu uma punição para Beatriz e Alane. No X, antigo Twitter, Sabrina respondeu um comentário sobre o assunto.

O jornalista Chico Barney escreveu: “Meu Deus, foi por muito pouco. Que esteja tudo bem com nossa querida Sabrina Sato”. Então, a apresentadora contou que está bem. “Eu estou ótima e amei receber todo carinho”.

Para quem não acompanhou, Beatriz levou uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas por uma atitude com Sabrina Sato. Além da vendedora, Alane também perdeu 200 estalecas. Isso porque durante a visita da apresentadora, Bia, que já disse ser fã da artista, passou dos limites e correu para abraçá-la, a derrubando no chão.

Ahaha eu to ótima e amei receber todo carinho ♥️😍 — Sabrina Sato (@SabrinaSato) March 21, 2024

Beatriz falou de sua atitude

Após derrubar Sabrina Sato e levar a punição, Beatriz refletiu sobre sua atitude. “Tô achando que todo artista lá fora deve estar me odiando”, disse a vendedora, que já causou diversas vezes ao se aproximar de outras celebridades durante sua estadia no reality show da Globo.

Alane concordou com a amiga: "Ela pode não ter gostado, mas não ia expressar”, disse a bailarina. Dessa forma, Beatriz afirmou que pretende mudar sua postura com os famosos depois do incidente com a apresentadora: "Eu não vou chegar perto, vou me controlar”, a vendedora prometeu ‘se comportar’.

Da mesma maneira, Alane acrescentou que também tentaria mudar, mas que não iria conter seus sentimentos: "Eu não vou deixar de ficar feliz. Eu vou chegar perto e vou me controlar, prefiro chegar perto e me controlar do que não chegar perto”, apontou.