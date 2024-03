BBB 24: Beatriz revela medo após receber punição por derrubar Sabrina Sato

Beatriz desabafa sobre punição gravíssima e promete mudar postura com famosos após derrubar Sabrina Sato durante visita no BBB 24

Durante a noite da última quarta-feira, 21, Beatriz desabafou sobre a punição gravíssima que recebeu por derrubar Sabrina Sato em sua visita ao Big Brother Brasil 24. Após a multa severa em estalecas, a vendedora prometeu mudar sua conduta com as celebridades na casa e revelou seu medo de que a apresentadora possa ter odiado a recepção.

Enquanto se arrumava com Alane para curtir mais uma festa, Beatriz abriu o coração sobre o incidente e revelou sua preocupação: “Tô achando que todo artista lá fora deve estar me odiando”, disse a vendedora, que já causou diversas vezes ao se aproximar de outras celebridades durante sua estadia no reality show da Globo.

Alane concordou com a amiga: "Ela pode não ter gostado, mas não ia expressar”, disse a bailarina. Dessa forma, Beatriz afirmou que pretende mudar sua postura com os famosos depois do incidente com a apresentadora: "Eu não vou chegar perto, vou me controlar”, a vendedora prometeu ‘se comportar’.

Da mesma maneira, Alane acrescentou que também tentaria mudar, mas que não iria conter seus sentimentos: "Eu não vou deixar de ficar feliz. Eu vou chegar perto e vou me controlar, prefiro chegar perto e me controlar do que não chegar perto”, apontou. No entanto. Bia fez uma ressalva e revelou o medo de estar sendo odiada fora do confinamento.

A vendedora acredita que ultrapassou os limites após a visita de Sabrina: “No nível que tá chegando, devem odiar a gente lá fora. Devem ter medo”, desabafou. Por fim, Alane que também participou da movimentação, também abriu o coração: "Nunca vou me perdoar se eu machuquei a Sabrina Sato”, ela lamentou a situação.

Para quem não acompanhou, Beatriz levou uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas por uma atitude com Sabrina Sato. Além da vendedora, Alane também perdeu 200 estalecas. Isso porque durante a visita da apresentadora, Bia, que já disse ser fã da artista, passou dos limites e correu para abraçá-la, a derrubando no chão.

Alane, Isabelle e Lucas Henrique tentaram segurá-la impedindo que a apresentadora se machucasse. No chão, a vendedora, a bailarina e cunhã continuaram fazendo festa com Sato. Pouco depois, elas ajudaram a levantá-la. Já de pé, as sisters seguiram vibrando com a presença de Sabrina, que participou do BBB 03, há 21 anos.

O que Big Boss falou ao punir Beatriz?

Logo após o incidente envolvendo a apresentadora, o termo 'Beatriz Expulsa' entrou nos Trending Topics do X, antigo Twitter. Os internautas afirmaram que a vendedora acabou agredindo Sabrina. Diante da repercussão negativa, o Big Boss decidiu se manifestar e deu uma bronca nas participantes, além da estalecada severa.