BBB 24: Após polêmicas, Ivete Sangalo pede para ser derrubada por Beatriz

Durante sua apresentação, Ivete Sangalo fez um pedido inusitado para Beatriz após episódio envolvendo Sabrina Sato. "Senti falta"

O show de Ivete Sangalo agitou a casa do BBB 24! Na madrugada deste sábado, 23, após dançar com os brothers, ela brincou com Beatriz e pediu para ser derrubada no chão por ela. A artista fez referência a um episódio semelhante que aconteceu nesta semana durante a visita de Sabrina Sato ao programa.

Enquanto cantava e dançava o hit "A galera" ao lado dos participantes, Ivete fez um pedido inusitado à vendedora do Brás. "Eu senti falta de você me derrubar. Me derrube!", pediu a cantora.

Em seguida, Beatriz atendeu o pedido e foi até o chão com a famosa. A sister ainda encheu a convidada de beijos enquanto a abraçava.

Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt quebrou o protocolo para fazer um alerta à Beatriz e Alane. Antes de liberar os participantes para a festa da noite, ele pediu para que as sisters não pulassem em cima ou fizessem algo semelhante com a cantora convidada.

Atentendo a pedidos (literalmente), veio aí Beatriz derrubando Ivete no #BBB24 🗣️ pic.twitter.com/JQSxbmzvFw — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 23, 2024

Beatriz leva punição gravíssima por atitude com Sabrina Sato

Na tarde da última quarta-feira, 20, na casa mais vigiada do Brasil, Beatriz levou uma punição gravíssima por atitude com Sabrina Sato. Além da vendedora, Alane também perdeu estalecas. A atitude do paulista foi considerada uma "falta grave" dentro do jogo do BBB 24.

Enquanto as sisters conversam, a voz fez um aviso na casa mais vigiada do Brasil: "Atenção senhores! Atenção, dona Beatriz, principalmente, dona Beatriz pelas atitudes quando a gente tem um convidado na casa, quando a gente tem um artista. A senhora teve uma ação muito grave. A senhora já foi avisada várias vezes e a senhora tem que se controlar na frente das outras pessoas", disse a voz.

A voz continua o aviso sobre a punição. "A senhora poderia ter machucado. Repito não pode acontecer. Portanto, a senhora toma uma falta grave, 500 estalecas. Dona Alane também participou toma 200 estalecas".