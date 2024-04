BBB 24: Davi alerta Bia sobre cascas de banana e lembra chamada de Tadeu

O brother relembrou a chamada que Beatriz recebeu de Tadeu Schmidt por estar usando um look com cascas de laranja

Beatriz decidiu fazer mais uma de suas invenções durante a tarde desta quinta-feira, 04, no Big Brother Brasil 24, e fez um top com cascas de banana.

Na cozinha, a vendedora começou a pendurar as cascas em cima de seu biquíni. Sincero, ao ver a atitude da sister, Davi perguntou: "Você quer minha opinião? Posso dar?".

"Eu acho que, na minha opinião...da primeira vez que você fez da laranja, ele falou ali", disse relembrando o alerta ao vivo que Tadeu Schmidt deu na sister após ela fazer um look com cascas de laranja para o Sincerão.

"Não, mas eu estou revestindo no biquíni", rebateu Bia. "Mas aquela vez não foi no biquíni, não?", insistiu Davi. "Foi, mas eu coloquei no braço...", disse a ex-camelô. "Não sei, Bia", alertou desconfiado.

"Aqui eu só vou fazer para pagar a promessa e vou tirar, mas eu não vou ficar", explicou Beatriz. O brother, então, disse que estava apenas dando a sua opinião: "Só estou falando só".

Na segunda-feira, 01, Tadeu alertou Bia sobre os riscos à saúde, dizendo que a produção consultou um dermatologista e que as cascas de laranja poderiam causar irritação à pele.