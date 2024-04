BBB 24: Mãe de Isabelle reage ao beijo da filha com Matteus

Gostou ou não gostou? Mãe de Isabelle se pronuncia sobre beijão da filha com Matteus no BBB 24 e faz pedido para os fãs dela

A mãe da sister Isabelle, Jaqueline Nogueira, se pronunciou sobre o beijo que a filha deu no brother Matteus durante o BBB 24, da Globo. Por meio dos stories do Instagram, ela contou que gostou da atitude da herdeira e aprovou a troca de carinhos entre os dois.

Feliz, ela disse: "O tão famoso e esperado beijo aconteceu! Estava guardadinho, o beijo estava garantido. Gente, que lindo! Que lindinho, que fofo, né”.

Então, Jaqueline ainda pediu para que os fãs da filha não fizessem comentários nas redes sociais de Deniziane, que é quem ficou com Matteus no início do programa. "Outra coisa, nada de ir lá na conta da menina e atacar. Passou, agora é viver esse beijo tão esperado”, declarou.

O beijo de Isabelle e Matteus rolou no Quarto Fadas e foi escondido dos outros participantes. Antes de finalmente ficarem de verdade, o gaúcho esclareceu sua relação com a ex-affair na casa, a eliminada Deniziane. Fora do reality show, Anny desabafou sobre crises de ansiedade.

Márcia Sensitiva prevê futuro de Matteus com Isabelle e cita Anny

Márcia Sensitiva falou sobre a relação de Isabelle e Matteus durante sua participação no Mesacast BBB da noite desta quarta-feira, 10.

O apresentador Henrique Lopes relembrou que duas pessoas se envolveram com Matteus: Deniziane e cunhã. "Quando ele sair, o que você acha que vai acontecer? Você consegue fazer uma previsão?", perguntou.

Márcia garantiu que a amazonense e o gaúcho não ficarão juntos, e afirmou que o que eles têm é apenas um 'fogo'. "A Isabelle não vai ficar com ele [...] não vai dar em nada isso aí", afirmou dizendo que é só fogo. Veja mais aqui.