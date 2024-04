BBB 24: Antes de eliminação, Deniziane sonhou com Matteus beijando outra

Pressentiu? Ainda no BBB, Deniziane sonhou que Matteus ficava com outra e alertou brother sobre situação; reveja o momento

O beijo de Isabelle e Matteus rolou na festa desta quarta-feira, 10, e Deniziane, que ficou com o gaúcho antes enquanto estava confinada, já havia sonhado que ele beijava outra. O momento foi relembrado pelos internautas e a "visão" da eliminada chocou.

No registro, Anny apareceu contando seu sonho para o até então affair, com quem rompeu alguns dias antes de sair do jogo. A ex-sister então falou que via Matteus beijando outra participante e se mostrou com ciúmes com a possibilidade.

Na rede social, os internautas resgataram o vídeo e ficaram perplexos. "Ainda sigo chocada com a Anny e aconteceu exatamente o que ela sonhou. Cheguei a conclusão que nunca se deve desconfiar da intuição/sonho de uma mulher", falaram. "Ele não traiu ninguém, nunca esteve num relacionamento e ela que decidiu em não ficar mais com ele", defenderam outros.

Vale lembrar que Matteus ficou com Deniziane, mas o romance chegou ao fim após a sister resolver parar o relacionamento. Dias depois, ela acabou sendo eliminada e em entrevistas se mostrou disposta a se acertar com ele, antes de rolar o clima entre o gaúcho e Isabelle.

Veja o vídeo de Deniziane falando do sonho com Matteus beijando outra no BBB:

Deniziane desabafa sobre crises de ansiedade após BBB 24

Na noite da última quarta-feira, 10, Deniziane usou as redes sociais para compartilhar um desabafo com seus seguidores. A ex-participante do Big Brother Brasil 24 contou que tem enfrentado crises de ansiedade desde que deixou o programa. Anny ainda abriu o coração e revelou que seus problemas emocionais se intensificaram ainda mais nos últimos dias.

Através dos stories do Instagram, Deniziane trouxe o assunto à tona ao revelar que recebeu um buquê de flores de seus fãs. No entanto, ela ficou apreensiva quando o entregador demorou para encontrar o bilhete assinado pelos admiradores e com medo de que pudesse ser algum golpe ou situação de risco como um assalto. Veja mais aqui.