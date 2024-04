Pitel abre o jogo sobre futuro da relação com Lucas fora do BBB 24: ‘Espaço’

Eliminada do BBB 24, Giovanna Pitel desabafa sobre ser pivô de divórcio e revela se já tentou contato com Lucas Buda fora do reality

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Giovanna Pitel revelou que ficou assustada ao sair do confinamento e descobrir que foi o pivô do divórcio entre Camila Moura e Lucas Buda. Após a eliminação do professor do reality show, a assistente social admitiu que eles não se encontraram nem conversaram desde então e revelou o futuro da relação.

Em entrevista ao Globo, Pitel explicou que nunca viu segundas intenções nas atitudes do professor: "Eu fiquei assustada de verdade. Sinto muito que as pessoas tenham interpretado dessa forma. É uma pena. Sinto muito que as pessoas entenderam de uma forma completamente diferente. Não sei o que foi passado, o que elas viram”, contou.

“Só posso responder por mim, né? E não era isso que eu sentia lá dentro”, a assistente social lamentou o fim do casamento do colega de confinamento e reforçou que eles sempre foram apenas amigos. Por fim, Pitel admitiu que ainda não conversou com ele e revelou que não sabe se vai ter a oportunidade, mas pareceu amistosa em reencontrar o amigo no futuro.

"Eu não sei como ele está se sentindo em relação a isso, não sei o que vai acontecer. Mas dou espaço para todo mundo, para cada um reagir da forma que achar melhor”, a ex-participante do reality show contou que está respeitando o espaço do professor, que ainda não entrou em contato após deixar o programa na semana passada.

Vale mencionar que assim que Lucas foi eliminado do programa, a produção avisou que ele estava divorciado e cedeu espaço para ele comentar o assunto, se quisesse, durante o 'Bate Papo BBB0 na madrugada de ontem. O professor reforçou sua amizade com a assistente social e revelou que gostaria de conversar com sua ex-esposa.

Na manhã seguinte, Buda participou do Mais Você e foi surpreendido com Camila entrando ao vivo. Na ocasião, a professora de história lamentou ter tido o primeiro contato com o ex-marido ao vivo no programa. Ele afirmou que estava sem acesso ao seu celular e posteriormente, entrou na justiça para recuperar o aparelho e outros pertences.

ana maria braga colocou a camila, ex esposa do buda, pra falar com ele AO vivo no mais você. rede globo virou rede tv!!!!! pic.twitter.com/aicXdjXKwP — matheus (@whomath) April 10, 2024

Lucas foi flagrado jantando com mulher misteriosa:

Décimo nono eliminado do Big Brother Brasil 24, Lucas Henrique foi flagrado jantando acompanhado na última quinta-feira, 11, em um restaurante no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Em um flagra divulgado pelo portal Leo Dias, Buda, separado da esposa Camila Moura, apareceu comendo comida japonesa ao lado de uma loira. Mas afinal, quem era a mulher que jantou com o carioca?