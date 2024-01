BBB 24: Paz?! Vanessa Lopes pede perdão para Yasmin Brunet

Vanessa Lopes tem conversa séria com Yasmin Brunet sobre o passado delas e pede perdão, mas a conversa termina em climão no BBB 24

A influenciadora digital Vanessa Lopes teve uma conversa séria com a modelo Yasmin Brunet na tarde desta sexta-feira, 12, na casa do BBB 23, da Globo. Elas falaram sobre o passado delas, já que foram envolvidas em uma polêmica por causa da relação delas com o surfista Gabriel Medina, e a morena até pediu perdão para a loira. Porém, nem tudo acabou bem. Entenda!

No quarto, Vanessa e Yasmin conversaram sobre como se sentiram ao se encontrarem no BBB 24 após os rumores envolvendo suas vidas pessoais. Então, a morena pediu perdão por já ter criticado a loira para pessoas próximas.

"Eu tinha medo de você. Eu não estou brincando, amiga. Me perdoa, de verdade, por tudo o que eu já falei e por não ter nem pensado nas suas dores ou que eu poderia te conhecer melhor. Sei que a gente não tinha situação para se conhecer, então acredito que aconteceu no momento certo", disse ela.

Então, Vanessa contou que não se aproximou de Yasmin logo no início por receio do que as pessoas poderiam pensar, mas agora já deixou isso de lado. "Estou cagando para o que o público está pensando. Durante muito tempo fiquei pensando: será que o povo vai me achar falsa? Fod*-se", declarou.

Por sua vez, Yasmin também tentou falar o seu lado da situação. "As pessoas não têm noção do que foi o término. Não tenho noção do que você sabe sobre isso… Foi uma situação que eu não esperava. O que ele fez depois, como escolheu levar as coisas, não foi igual", disse ela. Porém, Vanessa disse que não ficava confortável em ouvir porque conhece as pessoas.

Com isso, Yasmin ficou chateada. "Era melhor não ter falado nada. Agora a gente não fala mais desse assunto. Eu não vou ter mais uma vez como falar, mas de boa. Eu vou para lá porque está me fazendo mal, mas eu te entendo", disse ela, que saiu do quarto e deixou Vanessa com os outros brothers. "Ih, agora eu fiquei mal. A gente tem que resolver, mas não pode falar as coisas porque envolve outras pessoas. É muito louco isso", disse a influencer.

Assista aos vídeos:

vanessa falando que tinha medo da yasmin e pedindo perdão por tudo que já falou dela aqui fora pic.twitter.com/wPBMJO78GW — 𝖆𝖓𝖆 (@oiwana) January 12, 2024

A Vanessa falando que antes de entrar ela ia ficar afastada da Yasmin por medo, que nao ia se abrir e ela não achou que ia ser diferente na casa, e rolou abracinho entre elas com ela dizendo que ta cagando pro que os outros tá achando <3 MEU YASNESSA pic.twitter.com/mqkcCmZR8Q — Rubi (@misspnster) January 12, 2024

Pitel resumiu a polêmica Vanessa Lopes x Yasmin x Medina



Você recebeu flores dele e ela recebeu facada, eu sinto muito por isso mas não posso me colocar nesse lugar.” Pitel foi certeira #BBB24. pic.twitter.com/owAUxDdMxy — kah (@kabiscoiteira) January 12, 2024

GENTE? Yasmin se incomoda e sai do quarto após não conseguir falar sua versão sobre a desavença com Vanessa Lopes:



"Era melhor não ter falado nada então. Eu não vou ter mais uma vez como falar, mas de boa". #BBB24pic.twitter.com/JybI8WZXhm — poponze (@poponze) January 12, 2024

Vanessa e Yasmin já tinham conversado no início do BBB 24

O Big Brother Brasil 24 começou nesta segunda-feira, 8. Assim que todos se apresentaram, Yasmin Brunet e Vanessa Lopes se abraçaram, deixando de lado a suposta rivalidade criada entre as duas.

Em conversa com outras sisters na cozinha, a filha de Luiza Brunet revelou que já esperava encontrar a influenciadora dentro do reality show da Globo e que tem bastante vontade de conversar com a colega.

"A gente nunca conversou... Eu gosto dela. Eu acho ela feliz, animada, jovem. Eu quero que tudo que aconteceu fora dessa casa fique fora da casa", declarou Yasmin. Em seguida, as duas puderam finalmente conversar sobre o temido encontro.

"Nem eu e nem você fizemos nada. Foi um negócio que saiu e as pessoas de fora assumiram coisas", destacou a loira. Os rumores de que Yasmin Brunet e Vanessa Lopes não se davam bem rolaram na web desde o dia em que foram confirmadas no BBB 24.

Isso porque Yasmin, ex-esposa de Gabriel Medina, teria deixado de seguir a atual colega de confinamento nas redes sociais após a influenciadora se envolver com o surfista. O pai de Vanessa, inclusive, confirmou que a jovem trocou beijos com o famoso.