Por que Yasmin Brunet é ‘culpada’ pelo conflito da família de Medina? Relembre

Confinada no BBB 24, Yasmin Brunet abriu o jogo sobre as acusações de afastar a família de Gabriel Medina; relembre o conflito com o surfista

Na última quinta-feira, 11, a modelo Yasmin Brunet falou pela primeira vez sobre seu ex-marido, Gabriel Medina, durante o confinamento no Big Brother Brasil. Após anos de especulações, a loira comentou sobre ser apontada como culpada do rompimento entre o surfista e sua mãe, Simone. Relembre os detalhes dessa polêmica que veio à tona:

A história de amor de Yasmin Brunet e Gabriel Medina:

Em março de 2020, Yasmin Brunet terminou um relacionamento de 15 anos com Evandro Soldati. No mesmo mês, ela conheceu Gabriel Medina e, logo em seguida, iniciaram um namoro e foram morar juntos na mesma semana. Apaixonados e intensos, o recente casal oficializou a união com um casamento discreto no Havaí em dezembro do mesmo ano.

Gabriel e Yasmin não convidaram familiares e amigos para a cerimônia e pouco tempo depois, começaram os rumores de que o surfista teria rompido com sua família, que também participava de sua equipe profissional. As especulações se intensificaram depois que ele deixou de seguir o padrasto e a mãe nas redes sociais.

De acordo com informações divulgadas pelo Jornal Extra na época, a família do atleta não aprovava o casamento relâmpago e estavam preocupados com seu desempenho no esporte. Além disso, durante todo o relacionamento, familiares do surfista e sua esposa compartilhavam reflexões nas redes sociais, que eram interpretadas como indiretas

Conflito com a família de Gabriel Medina:

O conflito tornou-se público quando o colunista Léo Dias divulgou uma suposta conversa entre Gabriel Medina e sua mãe, Simone Medina, que detonou a nora na troca de mensagens com o filho. Segundo o Metropoles, a situação foi tão séria que a loira teria considerado adotar medidas legais contra a sogra, que fez várias acusaçoes envolvendo até um suposto vídeo íntimo.

Simone fez várias acusações a nora, comparou a modelo a uma "atriz pornô" e até falou sobre sua mãe, a modelo Luiza Brunet, Diante das acusações, Yasmin lamentou publicamente e rebateu as notícias falsas: “Me entristece esse tipo de atitude nos dias de hoje. Eu prezo pelo respeito às mulheres”, disse em suas redes sociais.

Término misterioso:

Em janeiro de 2022, Yasmin e Gabriel anunciaram o fim do casamento após diversos rumores. No meio do rompimento com a família, o relacionamento também enfrentou outros desgastes. Durante as Olimpíadas de Tóquio, eles se envolveram em uma polêmica e foram criticados por confrontar o comitê da competição, pois Yasmin não pôde acompanhar o marido.

Além disso, fontes do UOL afirmaram que a modelo era 'ciumenta' e 'controladora', mas o ex-casal nunca se pronunciou sobre os rumores. Após o término, a loira desabafou de forma discreta durante sua participação no podcast “PodDelas”. Yasmin lamentou a exposição excessiva e os falsos rumores que circulavam sobre seu casamento com Medina.

Agora, durante seu confinamento no BBB 24, a loira finalmente comentou sobre as acusações de que teria afastado o marido da família: "Deve ser porque eu separei uma família, segundo os fofoqueiros, porque era um pobre coitado que não sabia tomar as próprias decisões de se afastar de alguém ou não", Yasmin ironizou os rumores em uma conversa com Wanessa Camargo.