Casamento de Yasmin Brunet e Gabriel Medina chega ao fim após um ano

Modelo Yasmin Brunet postou mensagens subliminares nas redes sociais após fim do casamento com o surfista Gabriel Medina

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 11h38 - Atualizado às 12h48

Yasmin Brunet (33) e Gabriel Medina (28) costumavam chamar atenção nas redes sociais pela beleza e cumplicidade. Contudo, infelizmente, o relacionamento chegou ao fim.

O casamento dos dois, que oficializaram a união de forma bem discreta no final de 2020, terminou após um ano. Segundo o colunista Léo Dias, do Metrópoles, fontes próximas ao casal confirmaram o término. Os dois estão vivendo de aparências e já não moram mais na mesma casa.

De acordo com Demétrio Vecchioli, do blog Olhar Olímpico, do UOL, o clima entre os dois não é nada bom e o atleta teria ido para a casa que tem em um condomínio na praia e pediu que Yasmin saísse da casa na mata. Ela não saiu e teria jogado toalhas para cobrir imagens da câmera de vigilância.

Na web, os fãs começaram a especular sobre o término após Yasmin compartilhar algumas mensagens subliminares nos Stories de seu Instagram, na noite de quarta-feira, 27. A influenciadora fez publicações sobre amor e cuidado e as diferenças entre gostar, paixão e amor.

Os internautas também repararam o comentário deixado por Medina em tom de despedida no último post de Yasmin sobre a decisão do atleta de ser afastar do circuito de surfe para cuidar de sua saúde mental. "Obrigado por tudo, você foi um anjo na minha vida. Sempre vou ser grato", disse ele.

Após separação de Yasmin Brunet e Gabriel Medina, Leticia Bufoni faz post enigmático

Leticia Bufoni causou na web ao publicar uma mensagem bem misteriosa após a notícia do fim do casamento de Yasmin Brunet e Gabriel Medina. A skatista escreveu em seu Twitter: "É... o gigante acordou!".

Bufoni era muito amiga de Medina e os dois tinham até uma tatuagem juntos, que o surfista acabou cobrindo. No ano passado, Leticia desagradou Yasmin ao se divertir com um meme sobre o pedido de Medina para levar Yasmin aos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Veja os posts sobre a separação de Yasmin Brunet e Gabriel Medina:

Pessoal, é oficial. Gabriel Medina e Yasmin Brunet terminaram a relação. O Medina foi pra casa que ele têm num condomínio na praia e pediu que a Yasmin saísse da casa na mata. Ele não saiu, e jogou toalhas pra cobrir as câmeras de vigilância. Clima não é nada bom. — Demétrio Vecchioli (@Olhar_Olimpico) January 27, 2022