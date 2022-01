Yasmin Brunet faz desabafo ao se pronunciar sobre decisão profissional de Gabriel Medina

A modelo Yasmin Brunet fez um emocionante desabafo após o marido, o surfista Gabriel Medina, decidir se afastar do circuito mundial para cuidar da saúde mental

Yasmin Brunet (33) resolveu se pronunciar após decisão profissional do marido, o surfista Gabriel Medina (28).

Na última segunda-feira, 24, o surfista resolveu anunciar em suas redes sociais o seu afastamento do circuito mundial de surfe para cuidar de sua saúde mental.

Para não interromper o tratamento, Gabriel Medina não vai participar da competição, que se inicia no próximo final de semana no Havaí.

"Decidi que não viajarei para o Hawaii e vou tirar um tempo para que eu possa me recuperar mental e fisicamente. Estou com uma leve lesão no quadril que venho tratando desde o final do ano passado", escreveu ele.

Nesta terça-feira, 25, foi a vez da esposa de Medina, a modelo e atriz Yasmin Brunet, se pronunciar sobre a decisão.

Com um vídeo emocionante do casal após uma competição, ela começou seu desabafo nas redes sociais.

"Eu já falei aqui com vocês muitas vezes sobre as minhas batalhas com depressão e ansiedade [...] Conforme a gente vai vivendo a gente vai aprendendo muita coisa, por exemplo sem a sua saúde mental e física você não tem nada. São os bens mais importantes que você tem. Não adianta dinheiro, não adianta nada se você não tem saúde para desfrutar disso", iniciou.

"Ano passado foi um ano muito difícil pra mim e pro Gabriel. Já falei muitas entrevistas que qualquer outra pessoa no lugar dele não teria conseguido chegar onde ele chegou [...] Eu vi em primeira mão tudo que ele sofreu porque eu sofri junto com ele. Vi ele segurar muita coisa que foi extremamente injusto com ele", continuou.

"Muitas vezes fomos massacrados sem necessidade alguma sem que ao menos saberem a verdade do que estavam publicando. Muitas mentiras foram contadas e tivemos que engolir muitas coisas para não tirar o foco da competição por que no final das contas o objetivo era fazer ele realizar o sonho dele de ser tri campeão e conseguimos", mencionou Yasmin Brunet.

No ano passado, quando os dois se casaram, Gabriel Medina entrou em conflito com a família por diversas razões; uma delas, era o fato de tanto a mãe quanto o padrasto de Medina, Simone Medina e Charles Saldanha, serem contra a união e deixarem de seguir Yasmin e Gabriel nas redes sociais.

"Quem quiser ajudar nesse momento eu peço de coração que façam orações, que não façam especulações, e que não publiquem o que de fato não sabem se é verdade ou não [...] Como eu disse no início só quem sofre com esse tipo de coisa sabe como é difícil e como a gente precisa de apoio", continuou ainda a modelo.

"O Gabriel está com todo suporte que ele precisa e vai sair dessa muito melhor, isso eu tenho certeza. Acho a decisão dele de tirar esse tempo para ele a melhor escolha que ele poderia ter feito e tem todo o meu apoio. Deus pode tudo e é bom o tempo todo", escreveu por fim.

O casal está junto desde o início de 2020, e celaram a união em janeiro de 2021.

