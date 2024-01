BBB 24: Yasmin Brunet ironiza 'culpa' por conflito de Gabriel Medina com a mãe: 'Coitado'

Ex-esposa de Gabriel Medina, Yasmin Brunet falou pela primeira vez no BBB 24 sobre acusações de afastar o surfista da mãe

A modelo Yasmin Brunet falou pela primeira vez dentro do BBB 24, da Globo, sobre seu ex-marido, Gabriel Medina. Na noite desta quinta-feira, 11, enquanto se arrumava para o resultado do paredão, a sister comentou sobre ser apontada como grande causadora do rompimento entre o surfista e a mãe, Simone.

Em conversa com Wanessa Camargo, a filha de Luiza Brunet contou que Maycon, seu grande embate dentro do jogo até então, a colocou no paredão por conta das polêmicas envolvendo seu nome fora do reality show.

"Ele acabou de confirmar o porquê me colocou no paredão. Eu só deixei ele falando. Como as pessoas me vêem lá fora. Ele falou assim: 'Dá uma atenção para a minha mulher, ela gosta muito de você. Ela é uma das poucas pessoas que acreditam nas coisas boas que você fez. Não das poucas, das muitas pessoas que acreditam que você não fez metade das merdas que falam que você fez e faz'", relatou.

"Qual merda que você fez, desculpa? É o negócio do Medina né, a separação?", perguntou Wanessa Camargo. Yasmin Brunet, então, respondeu que também gostaria de saber: "Deve ser porque eu separei uma família, segundo os fofoqueiros, porque era um pobre coitado que não sabia tomar as próprias decisões de se afastar de alguém ou não", disparou.

Entenda o conflito citado por Yasmin Brunet

A modelo foi casada com o surfista Gabriel Medina entre 2020 e 2022. Durante a relação dos dois, a mãe do famoso, Simone, chegou a chamar Yasmin Brunet de "atriz pornô", alegando que tinha vídeos íntimos dela com o filho no print de uma conversa divulgada pelo colunista Léo Dias, na época do site Metrópoles.

"Até do seu julgamento eu tenho pena. Tenho pena de sua pobreza de espírito. Sua esposa e a mãe dela são muito decentes: Filme pornô, aborto, relacionamento homossexual. Quem é que são vocês? Podres!", escreveu a mãe de Medina. Após a situação, tanto Yasmin Brunet quanto o surfista pararam de seguir Simone nas redes sociais.