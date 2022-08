Yasmin Brunet desabafa sobre término com Gabriel Medina: "Senti que estava todo mundo contra mim"

A modelo Yasmin Brunet relembrou a repercussão do fim de seu casamento com o surfista Gabriel Medina, em janeiro deste ano

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 21h55

Yasmin Brunet (34) falou sobre o fim de seu casamento com Gabriel Medina (28) nesta terça-feira, 22, ao participar do podcast PodDelas, comandado por Bruna Unzueta e Tata Estaniecki.

A modelo disse que o término foi difícil e lamentou toda a exposição que enfrentou. "Todo final de relacionamento é horrível, mas é muito mais difícil quando você está sendo exposta o tempo todo. Foi muito cruel o meu, porque eram mentiras todos os dias, e sempre ruim pra mim, eu sendo o lixo", desabafou.

Os dois se casaram em 2020 e terminaram a relação em janeiro deste ano. Na entrevista, Brunet falou sobre os comentários que via sobre o fim de seu casamento com o surfista. "Término já é difícil e ainda ter tudo isso e a galera falando com tanta certeza nos comentários, como se dormissem do seu lado. Eu senti que estava todo mundo contra mim", afirmou.

Ela ainda contou que tinha medo de andar na rua devido à forma que o fim de seu casamento repercutiu na web. "Numa época, eu não queria nem sair de casa por estar com medo do que as pessoas falavam de mim. Eu me imaginava entrando em um restaurante e todo mundo pensando aquilo de mim. Não queria ver aqueles olhares. Eu sabia o que era verdade, mas não adiantava falar, porque não iriam acreditar", acrescentou.

Yasmin fala sobre as fofocas com seu nome

Em seguida, Yasmin também falou sobre os perfis de fofocas que divulgavam notícias com seu nome. "Tinha um cara em específico que parecia que a meta da vida dele era me ferrar. Meu advogado chegou a entrar em contato com ele e hoje me arrependo de não ter processado. Ele dizia que eu ia entrar na justiça por causa de dinheiro, coisas que eu nunca faria na minha vida. E eu sabia que falar sobre só ia alimentar. É muito ruim a sensação de se sentir impotente. Pensei que 'ou eu falo tudo e exponho coisas que não quero ou aguento'. Acredito muito que a verdade sempre aparece. Eu sei que ainda vai aparecer."

Solteira, a modelo afirmou que não se importa com as fofocas que saem sobre ela, no entanto, ressaltou que não suporta notícias falsas. "Quem eu pego ou deixo de pegar, pode falar, não ligo... O que me incomoda são mentiras e quando duvidam do seu caráter", disse ela, que ainda relembrou quando foi chamada de "ex de Gabriel Medina" na manchete de uma matéria: "Te diminuem para ser aquilo, você tem nome, sobrenome e CPF, você não é ex de alguém. É surreal, muito desrespeito."

No programa, Yasmin também revelou que aceitaria participar do Big Brother Brasil. "Super entraria, mas não fui chamada. Fui chamada para A Fazenda, mas lá eu não iria", revelou.

Confira a entrevista na íntegra: