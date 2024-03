Celebrando um mês de vida, filho de Arthur Aguiar esbanja fofura em nova foto

Filho de Arthur Aguiar e Jheny Santucci, o pequeno Gabriel encantou a web ao surgir sorrindo no colo da avó materna

Dia de comemoração! Filho de Arthur Aguiar e Jheny Santucci, o pequeno Gabriel está completando seu primeiro mês de vida nesta quinta-feira, 7. Através das redes sociais, os papais corujas compartilharam um registro encantador do bebê no colo da avó materna, Roberta Santucci.

Esbanjando fofura, Gabriel encantou a web ao surgir sorrindo na imagem repostada por Arthur. Jheny também aproveitou a data especial para dividir com os seguidores um vídeo do herdeiro. "Quem está fazendo mesversário hoje? Quem? Ai, que sono", se derreteu a influenciadora enquanto o filho bocejava.

Momentos depois, o casal compartilhou um novo vídeo do pequeno com a avó materna. "Fazendo mesversário hoje, gente! Olha como eu estou grande, estou lindo!", disse Roberta Santucci mostrando o netinho sorrindo.

Além de Gabriel, primeiro filho com Jheny, Arthur Aguiar também é pai de Sophia, de cinco anos, fruto de seu antigo relacionamento com a coach Maira Cardi. Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, o campeão do BBB 22, da Globo, revelou como foi o encontro dos herdeiros.

Para a reportagem, Arthur Aguiar contou que o encontro dos filhos aconteceu ainda na maternidade. "Sophia conheceu o Gabriel na maternidade e depois ficou aqui em casa com a gente… O encontro foi lindo, foi emocionante. Deu aquele nó na garganta, vendo ali os meus dois filhos se vendo pela primeira vez", declarou ele, emocionado.

Confira as publicações:

Filho de Arthur Aguiar recebe visita especial de Viih Tube

O ator e campeão do BBB 22 Arthur Aguiar deu boas-vindas ao seu filho, Gabriel, fruto de seu antigo relacionamento com Jheny Santucci, na segunda-feira, 12. E para receber o pequeno, os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer fizeram uma visita ao recém-nascido nesta quarta-feira, 14.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Viih Tube compartilhou uma foto da visita. Acompanhados de sua filha Lua Di Felice, de 10 meses, o casal posou com os novos papais do pedaço, além de Gabriel e sua irmã, Sophia Aguiar, fruto do antigo casamento entre Arthur Aguiar e Maíra Cardi.

"Hoje foi dia de conhecer melhor meu futuro melhor amigo, Gabriel", escreveu Viih, que publicou um vídeo de sua filha brincando com o bebê, que estava deitado no berço. Em seguida, ela mostrou Lua brincando com outras crianças e confessou: "E eu que me emocionei vendo a Lua brincando com outras crianças". Em seu Instagram, Eliezer publicou um textão parabenizando o amigo. Confira!