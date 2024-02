Viih Tube e Eliezer visitam filho recém-nascido de Arthur Aguiar

Na companhia de sua filha, Viih Tube e Eliezer visitam Gabriel, filho recém-nascido de Arthur Aguiar e Jhenny Santucci; confira!

O ator e campeão do BBB 22 Arthur Aguiar deu boas-vindas ao seu filho, Gabriel, fruto de seu antigo relacionamento com Jhenny Santucci, na segunda-feira, 12. E para receber o pequeno, os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer fizeram uma visita ao recém-nascido nesta quarta-feira, 14.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Viih Tube compartilhou uma foto da visita. Acompanhados de sua filha Lua Di Felice, de 10 meses, o casal posou com os novos papais do pedaço, além de Gabriel e sua irmã, Sophia Aguiar, fruto do antigo casamento entre Arthur Aguiar e Maíra Cardi.

"Hoje foi dia de conhecer melhor meu futuro melhor amigo, Gabriel", escreveu Viih, que publicou um vídeo de sua filha brincando com o bebê, que estava deitado no berço. Em seguida, ela mostrou Lua brincando com outras crianças e confessou: "E eu que me emocionei vendo a Lua brincando com outras crianças".

Em seu Instagram, Eliezer publicou um textão parabenizando o amigo. "Queria aproveitar também e desejar publicamente todo amor e saúde do mundo para o Gabriel e dizer que eu troço e sempre vou torcer por você @arthuraguiar. Tem coisas que valem muito mais do que qualquer prêmio de reality e nossa amizade com certeza é uma delas. Queria que todo mundo pudesse te ver na real, sem qualquer interferência de qualquer informação previamente dada, iriam ver o cara sangue bom e humano que você é. Felicidades irmão", escreveu o influenciador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Vale lembrar que a amizade entre Eliezer e Arthur Aguiar se iniciou no BBB 22, do qual o ator foi o grande campeão. Desde o fim da edição do reality show, os dois mantiveram a amizade e devem se encontrar mais vezes para reunir os filhos.

O nascimento do filho de Arthur Aguiar e Jhenny Santucci

Na última segunda-feira, 12, Arthur Aguiar anunciou o nascimento de seu segundo filho. O ator deu boas-vindas a Gabriel, seu primeiro filho com sua ex-namorada, a influenciadora digital Jhenny Santucci. A notícia foi dada pelo papai coruja em um vídeo encantador nas redes sociais, no qual já aproveitou para mostrar imagens de como foi o parto e também o rosto do bebê.

"Ser pai sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida… É impossível expressar em palavras a emoção que a gente sente ao segurar aquele ser humaninho em nossos braços. Cada detalhe do seu rostinho, cada movimento delicado, tudo, tudo é motivo de encanto e admiração. E nesse momento de celebração, a gente quer agradecer muito por todo o apoio e carinho que a gente recebeu durante essa jornada. Finalmente o nosso príncipe veio ao mundo com saúde, no tempo certo e no lugar certo!", disse ele.