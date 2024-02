Arthur Aguiar elogia namorada como mãe e revela encontro do filho com irmã

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Arthur Aguiar abre intimidade e revela como tem sido a segunda paternidade. O campeão do BBB 22 fala sobre a namorada, Jheny Santucci

Arthur Aguiar (34) é pai de dois. Na última segunda-feira, 12, o ator revelou, sem especificar o dia, o nascimento do filho, Gabriel, fruto do seu relacionamento com Jheny Santucci (23). Mais reservado por conta do momento especial, o ex-BBB separou um tempinho para conversar com exclusividade com a CARAS Brasil. Em entrevista, ele elogia a namorada e revela como foi o primeiro encontro da filha, Sophia (5), com o caçula.

"Os primeiros dias, meses, são bem puxados, né? São muitas noites sem dormir, muito mamar pra dar, mas é muito gostoso poder viver isso. A Jhenny está se saindo super bem, graças a Deus a gente tem tido apoio de excelentes profissionais e de toda a nossa família, isso faz toda a diferença. Tenho certeza que ela vai ser uma mãe incrível pro Gabriel", conta.

Sem deixar a emoção de lado, o também cantor revela que tem voltado toda atenção para a segunda paternidade. O nascimento de Gabriel é descrito como algo "surreal e inesquecível".

"Foi maravilhoso. Eu sou suspeito [para falar] porque sou muito apaixonado pela minha filha, a gente tem uma ligação muito forte desde quando ela estava na barriga. E agora poder viver isso de novo com a chegada do Gabriel tá sendo incrível. É um amor que não cabe dentro da gente, é surreal! Eu acredito que nada vai ser mais marcante que a hora que o bebê nasce mesmo. É uma sensação indescritível! Quando você vê o seu filho pela primeira vez é inesquecível!", revela.

Encontro de Sophia com o irmão

Fruto do seu antigo casamento com a life-coach Maíra Cardi (40), Sophia está passando alguns dias na casa do pai para aproveitar a chegada do irmão. Para a reportagem, Arthur Aguiar conta que o encontro dos filhos aconteceu ainda na maternidade.

"Sophia conheceu o Gabriel na maternidade e depois ficou aqui em casa com a gente… O encontro foi lindo, foi emocionante. Deu aquele nó na garganta, vendo ali os meus dois filhos se vendo pela primeira vez", se emociona.

O processo de escolha do nome do bebê contou com uma lista de nomes proferidos do ator e Jhenny. De acordo com o campeão do BBB 22, o significado acabou sendo levado mais em conta na hora de bater o martelo.

"Não foi tão demorado não. Fizemos uma lista com alguns nomes que a gente gostava e fomos ver o significado de cada nome. Quando vimos o significado de Gabriel, que era um dos nomes que a gente tinha pensado, a gente não teve dúvida. A gente disse: 'Vai ser Gabriel!'. Gabriel quer dizer 'Deus enviou'", revela.

Arthur Aguiar quer aproveitar a paternidade e proporcionar todo o amor e cuidado com seus filhos. Reflexivo, o ator conta que na próxima década deseja que seus filhos compartilhem experiências com o pai.

"Nossa, não parei pra pensar nisso ainda, mas daqui a 10 anos a Sophia vai ter 15 anos e o Gabriel vai ter 10. Eu espero que a gente possa ser muito amigo. Eu quero ser a pessoa que eles tenham vontade de dividir as coisas, de perguntar, de tirar as dúvidas. Isso se constrói ao longo dos anos e é exatamente o que venho fazer com a Sophia e com o Gabriel", finaliza.