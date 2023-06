Carmo Dalla Vecchia revela ter feito curso para exercer paternidade saudável

Em entrevista à CARAS, Carmo Dalla Vecchia contou pouco de sua rotina paterna e revelou como se preparou para a chegada de seu filho

O ator Carmo Dalla Vecchia (51) revelou que foi atrás de especialistas em bebês para desempenhar o melhor papel de pai possível. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abriu sua intimidade e falou um pouco da relação com seu filho Pedro (3), fruto do casamento com o autor de novelas João Emanuel Carneiro (53).

"Eu sempre fui um cara muito seguro da minha decisão de ser pai, então todo o universo que gira em torno da vida do Pedro, foi preparado para que ele existisse", disse ele, que adora compartilhar parte da rotina paterna com os fãs no Instagram.

" Não existia uma expectativa para eu ser pai até pouco tempo atrás, então eu tive que aprender. Fui diretamente nas fontes, nos melhores profissionais que poderiam me ajudar . Médicas, vídeos, estudos, pesquisei sobre o desfralde, horas de sono e fui entrando em contato com essas educadoras", revelou.

O ator ainda contou que volta e meia acaba se envolvendo em situações divertidas quando encontra um grupo de mães. Por ser homem, muitas ficam chocadas ao saber que ele tem muitas informações sobre bebês e educação infantil.

"É muito engraçado quando você me vê em um encontro, festas e eu estou cercado de mulheres, com outras mães e a gente começa a conversar sobre filhos. De repente elas param e começam a me olhar: 'Como você sabe disso?'. Muitas vezes eu dou conselhos a elas, porque eu tive que estudar . Fui aprender sobre o assunto", afirmou.

Ainda durante o bate-papo, o famoso comentou sobre seu relacionamento com João Emanuel Carneiro, que se mantém discreto há mais de 15 anos. Segundo Carmo, apesar de poucas vezes exibir o amado nas redes sociais, eles se entendem muito bem. "O João não é muito conectado com as redes sociais, ele é mais um homem dos filmes, dos livros", disse.

"Ele é muito diferente de mim, inclusive, acho que o nosso casamento dá certo por isso. A gente não é chato um com o outro, a gente não força o outro a conviver com a realidade que a pessoa quer . E a gente se respeita dessa maneira", contou.

