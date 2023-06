Carmo Dalla Vecchia celebra sucesso com diversidade na web: 'Resolvi assumir'

Em entrevista à CARAS, Carmo Dalla Vecchia falou sobre a repercussão de seus vídeos com a temática LGBTQIAP+ no Instagram

O ator Carmo Dalla Vecchia (48) tem visto seu público se transformar após iniciar um projeto especial voltado para as redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista revelou que seu trabalho com vídeos de humor tem ajudado na representatividade de pessoas LGBTQIAP+. "Resolvi assumir", disse ele.

"E eu fui abraçado, as pessoas começaram a vir falar comigo, recebi um carinho gigantesco. Muitas mães vieram falar comigo, começaram a me agradecer a representatividade, outras falaram que começaram a aceitar mais os filhos graças aos exemplos que eu estava dando ", declarou.

Desde a pandemia Carmo tem usado seu perfil do Instagram para compartilhar um pouco de sua rotina e também pequenas produções voltadas para o público LGBTQIAP+. No ano passado, seus vídeos passaram a viralizar e receber vários elogios não apenas de sua comunidade, mas também de pessoas que revelaram admiração pelo conteúdo divertido.

"Vi no Instagram uma oportunidade de poder falar do tema, mas não apenas da minha orientação sexual, mas também para que outras pessoas pudessem ter menos preconceito. É quase um serviço público que eu faço. É o que eu sou", disse ele, que ainda revelou: "Atualmente tenho sido reconhecido nas ruas muito mais pelo Instagram, do que com as novelas que eu faço".

O ator, que está no ar com a novela Amor Perfeito, da TV Globo, confessou que a pandemia e a perda de um amigo muito querido fez ele passar a se questionar sobre detalhes importantes de sua vida. "Se tornou incoerente eu não falar sobre esse tema para pessoas que sofrem muito e para outras pessoas que não sofrem, terem mais empatia com pessoas como eu", afirmou ele, que ainda apontou o budismo como justificativa para sua mudança.

Em meio a mensagens elogiosas dos fãs, Carmo não tem dúvidas que seu trabalho tem se tornado uma importante ferramenta para ajudar na representatividade de jovens gays. " Acho que precisamos de pessoas que façam isso, para que os outros se sintam menos ETs no mundo . Eu sou um cara que veio do interior do Rio Grande do Sul e quando eu comecei a intuir a questão da minha sexualidade, eu me senti um ET", disse.

"Para muitas pessoas isso é mimimi, mas não é mimimi para quem sofre diariamente com o preconceito. Então, se eu puder ser essa pessoa que tenta discutir ou brincar com o assunto, eu vou ser. E eu também me divirto. Resolvi assumir essa postura, vamos mexer com esses dogmas que as pessoas acreditam", disparou.

LADO NEGATIVO

Apesar do sucesso e dos elogios que tem recebido, Carmo Dalla Vecchia também tem sentido de perto os reflexos do preconceito nas redes sociais. O galã global contou que já perdeu seguidores após compartilhar uma cena romântica ao lado do ator Allan Souza Lima.

"Essa postagem fez eu perder mil seguidores, porque você pode ser viado, pode ser engraçado, mas tem que fazer rir. Naquele vídeo, por mais que fosse engraçado, eu tocava no corpo de outro homem. Apesar de não acontecer nada demais, tinha um nível de sedução entre dois homens alí e, para algumas pessoas, foi um pouquinho demais. Em um dia eu recuperei os seguidores", revelou.

Passados alguns dias desde a postagem, o artista refletiu sobre o ocorrido e entendeu que se trata de mais um retrato da homofobia, que não aceita ver homens gays em um lugar que não seja de chacota.

"Achei interessante acompanhar esse fenômeno, porque muitas vezes o gay para ser aceito tem que ser engraçado. A gente vê isso nas novelas, nunca tivemos um personagem homossexual que tivesse uma boa dimenção até hoje. Temos personagens bons, mas são modestos . E quando a gente tem um personagem grande, tem que ser muito engraçado ou dá muita pinta", criticou.