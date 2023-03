Dança dos Famosos: Carmo Dalla Vecchia surpreendeu com declaração ao vivo; relembre

Carmo Dalla Vecchia falou sobre seu casamento com João Emanuel Carneiro no Super Dança dos Famosos

Destaque da Super Dança dos Famosos, em 2021, o ator Carmo Dalla Vecchia (51) surpreendeu o público do Domingão ao fazer uma linda declaração de amor ao marido, o autor de novelas João Emanuel Carneiro (52) e a seu filho, Pedro (3).

Na época, o artista se preparava para se apresentar no ritmo da noite: o Disco Anos 70. Um pouco nervoso para realizar a coreografia ao lado da professora Bruna Santos, ele aproveitou o espaço para homenagear sua família.

"É uma música que fala basicamente sobre sororidade, empatia, família e eu, pessoalmente, agora, gostaria de fazer uma homenagem muito grande à minha família e declarar o meu amor ao meu filho Pedro e ao meu marido João", contou o ator.

Carmo continuou e afirmou que aquele momento era importante para que outras pessoas entendessem que existem formas diferentes de amar e de construir uma família : "Gostaria muito de declarar meu amor aos dois".

"Acho muito importante esse posicionamento pra que outras pessoas também possam ver isso e se sentir iguais. Sou um cara extremamente feliz, extremamente realizado , com uma profissão que amo, com amigos, com uma família que me aceita exatamente do jeito que sou", completou.

Na época, Carmo falava muito pouco sobre sua intimidade publicamente e acabou pegando muitas pessoas de surpresa. Discreto, ele mantém um relacionamento há mais de 10 anos com João Emanuel, um dos autores mais respeitados da TV Globo.

"Mas a gente vive em um país que não é exatamente assim. Se meu exemplo ajuda na representatividade das outras pessoas, fico muito feliz. E gostaria de falar também que temos um recorde no Brasil muito triste. Somos o país que mais mata trans do mundo, mulheres travestis e transexuais. É uma coisa muito triste e muito feia. Isso fala da nossa educação ou da falta dela", finalizou.