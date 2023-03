Carmo Dalla Vecchia exibe fotos inéditas com o marido, que é autor de novelas

Carmo Dalla Vecchia e João Emanuel Carneiro aparecem abraçados em várias fotos do relacionamento deles ao completarem 17 anos de casamento

O ator Carmo Dalla Vecchia (51) agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 1º, ao celebrar o seu aniversário de casamento com o autor de novelas João Emanuel Carneiro (53). Para celebrar a data especial, ele abriu um álbum de fotos com o amado ao longo da história de amor deles.

Carmo contou que eles estão juntos há 17 anos e não veem mais um longe do outro. Inclusive, eles tiveram um filho, Pedro, de 3 anos.

"Hoje completam 17 anos que nos casamos e desde o início descobrimos que nos fazemos muito bem.

Juntamos nossos livros e não nos enxergamos mais sem a companhia do universo do outro.Hoje somos três. Antes eu nem fazia ideia que podia ser tanto e agora somos homens mais fortes juntos", disse ele.

Então, ele se declarou para o amado. "Te amo João e viva nossas Bodas de Rosas. Esse negocio de bodas deveria ser atualizado, porque 17 anos ser bodas de rosas, na velocidade que o mundo passou a girar, tá muito errado. Deveria ser no nosso caso de titânio. Forte e leve como deveriam ser todos os casamentos", contou.

Carmo Dalla Vecchia fala da reação do marido após declaração ao vivo

Recentemente, o ator Carmo Dalla Vecchia participou do programa da Globo, Conversa com Bial, apresentado pelo jornalista Pedro Bial (64). Durante sua participação, Carmo relembra a declaração que fez ao vivo durante uma das suas participações no Super Dança dos Famosos.

Durante o programa, o ator afirmou seu amor ao filho, Pedro, e pelo marido, o autor e roteirista João Emanuel Carneiro. A ocasião em questão, foi a primeira vez em que Carmo Dalla Vecchia falou publicamente sobre seu relacionamento. "Talvez tenha sido uma transformação na minha vida. O desejo de querer falar sobre esse assunto há muito tempo. Talvez a pandemia, a perda de pessoas muito queridas na minha vida. O incômodo que me gerou a quantidade de perguntas perguntando que tipo de mulher eu gostava, mesmo sabendo que eu era gay”, explicou durante o Conversa com Bial.

“Isso não foi uma grande questão, não foi um problema dentro de casa, mas ele me disse: ‘olha, você fez o meu ‘outing’ sem eu ter pedido, mas tudo bem’", falou ainda.