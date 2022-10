Carmo Dalla Vecchia fala sobre reação de marido após declaração ao vivo

Ator Carmo Dalla Vecchia relembra de quando se declarou publicamente pela primeira vez para autor

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 21h26

Nesta segunda-feira, 24, o ator Carmo Dalla Vecchia (51) irá participar do programa da Globo, Conversa com Bial, apresentado pelo jornalista Pedro Bial (64). Durante sua participação, Carmo relembra a declaração que fez ao vivo durante uma das suas participações no Super Dança dos Famosos.

Durante o programa, o ator afirmou seu amor ao filho, Pedro, e pelo marido, o autor e roteirista João Emanuel Carneiro (52). A ocasião em questão, foi a primeira vez em que Carmo Dalla Vecchia falou publicamente sobre seu relacionamento.

"Talvez tenha sido uma transformação na minha vida. O desejo de querer falar sobre esse assunto há muito tempo. Talvez a pandemia, a perda de pessoas muito queridas na minha vida. O incômodo que me gerou a quantidade de perguntas perguntando que tipo de mulher eu gostava, mesmo sabendo que eu era gay”, explicou durante o Conversa com Bial.

Ele ainda diz que não foi planejado e que o marido se surpreendeu: “Isso não foi uma grande questão, não foi um problema dentro de casa, mas ele me disse: ‘olha, você fez o meu ‘outing’ sem eu ter pedido, mas tudo bem’.”

“Outing” é usado para explicar o ato de expor a orientação sexual de alguém. Mas mesmo assim, a revelação tirou um peso das costas do ator: “Eu não queria me sentir com calcanhar de Aquiles. Eu percebi que meu exemplo poderia e deveria ajudar muitas pessoas.”

"Eu não acho que seja obrigação de todas as pessoas gays virem falar a público, porque cada um sabe da sua dor. Mas foi uma necessidade minha, de pertencimento... E eu entendi que só conseguiria aliviar um pouco mais o meu próprio preconceito a partir do momento que eu falasse”, revela.

