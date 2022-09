"De volta ao foco", diz Carmo Dalla Vecchia ao mostrar treino pesado na academia

O ator Carmo Dalla Vecchia contou que voltou a se exercitar após comer muitos doces no seu aniversário

Carmo Dalla Vecchia(52) voltou a se exercitar após comemorar seu aniversário com muitos doces. Na tarde desta quinta-feira, 1, o ator compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo mostrando seu treino pesado na academia e contou que está bastante focado.

"Após uma semana de aniversário e muitos e muitos doces… de volta ao foco! Aplausos", escreveu o artista, que aparece levantando alguns pesos.

Os internautas elogiaram o foco do ator, que interpreta Alfredo na novela Cara e Coragem, da TV Globo. "Foco e superação", disse uma seguidora. "Isso é para poder comer mais docinhos", brincou outra. "Saúde é investimento. Parabéns", falou uma fã.

Vale dizer que Carmo completou mais um ano de vida no dia 21 de agosto. Além de seu aniversário, ele também comemorou o aniversário de três anos do filho, Pedro, fruto do seu relacionamento com o autor João Emanuel Carneiro.

Nas redes sociais, ele publicou um clique fofo ao lado do filho em que os dois apareceram combinando look, uma camiseta cinza com a palavra "humano" colorida. "Humanos em festa 3 e 52", escreveu Carmo na legenda.

