Carmo Dalla Vecchia celebra seu aniversário e do filho e ganham homenagens

O ator Carmo Dalla Vecchia (52) faz aniversário no mesmo dia que seu filho e fez questão de comemorar em dose dupla nas redes sociais!

No domingo, 21, o artista, que interpreta Alfredo na novela das sete Cara e Coragem, completou 52 anos de idade e aproveitou para comemorar também a chegada do terceiro aninho do herdeiro Pedro, que é fruto do relacionamento com o autor João Emanuel Carneiro, responsável por novelas de sucesso como A Favorita (2008) e Avenida Brasil (2012), da Globo.

Em seu feed no Instagram, o famoso publicou um clique fofo ao lado do filho em que os dois aparecem combinando look, uma camiseta cinza com a palavra "humano" colorida. "Humanos em festa 3 e 52", escreveu Carmo na legenda.

Nos comentários, famosos e fãs deixaram mensagens de carinho para o pai e filho. "Feliz aniversário. Caracoooooo, muita felicidade, paz e amor", disse Kaysar Dadour. "Parabéns lindos!!! Um oceano de amor, saúde, prosperidade e tranquilidade a vocês!", desejou Ícaro Silva. "Que delícia! Parabéns aos queridos", falou Rosane Gofman. "Parabéns duplo!", "Felicidades", "Parabéns e um feliz aniversário nesse ano novo de mais um ciclo nas vidas do pai e do filho. Dois lindões", "Parabéns para mais lindos desse Instagram. Muita saúde e amor", parabenizaram os internautas.

Carmo Dalla Vecchia fala da alegria de fazer aniversário com o filho

Um dia antes do aniversário, Carmo Dalla Vecchia falou sobre a alegria que é celebrar seu novo ano de vida no mesmo dia que o herdeiro. O ator publicou uma foto em que aparecem juntinhos, usando looks iguais, vestindo macacões de pilotos vermelhos. "É amanhã! Ele 3 e eu 52. Se existe um dia que fico feliz é no dia do meu aniversário. Já era assim antes de vc nascer e agora então fico em êxtase.".

Em seguida, o papai babão comentou sobre o presente especial que deu ao menino, de maneira adiantada: "Resolvi dar seu presente ontem com medo de ser desvalorizado em meio aos que vc receberá no dia. Pensei muito e durante meses fui garimpando vários carrinhos de ferro e montei uma arca de tesouro e chamei de TESOURO DE CARROS. Fiquei curioso para ver como vc iria reagir e vc foi saboreando um a um e criando um grande estacionamento em vários pontos da casa. Pegou dois deles e me devolveu dizendo que não tinha gostado deles. Achei lindo a confiança e a liberdade de poder ser sincero comigo e até entendi o porque. Não montavam um conjunto com os outros… como não percebi isso antes."

