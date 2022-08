Carmo Dalla Vecchia fala da alegria de fazer aniversário junto com o filho: ''Fico em êxtase''

Carmo Dalla Vecchia falou como é gostoso celebrar seu aniversário no mesmo dia que o filho, Pedro

Neste sábado, 20, Carmo Dalla Vecchia(51) aproveitou que o seu aniversário e de seu filho, Pedro, está chegando, para falar da alegria que é celebrar seu novo ano de vida no mesmo dia que o herdeiro. O ator publicou uma foto onde ele e o pequeno aparecem juntinhos, usando looks iguais, vestindo macacões de pilotos vermelhos, super estilosos, com direto até ao boné, item sempre presente nos profissionais da área.

Na legenda, ele falou com carinho sobre como é dividir o seu dia com seu filho, que vai completar 3 aninhos: "É amanhã! Ele 3 e eu 52. Se existe um dia que fico feliz é no dia do meu aniversário. Já era assim antes de vc nascer e agora então fico em êxtase.".

Em seguida, o papai babão comentou sobre o presente especial que deu ao menino, de maneira adiantada: "Resolvi dar seu presente ontem com medo de ser desvalorizado em meio aos que vc receberá no dia. Pensei muito e durante meses fui garimpando vários carrinhos de ferro e montei uma arca de tesouro e chamei de TESOURO DE CARROS. Fiquei curioso para ver como vc iria reagir e vc foi saboreando um a um e criando um grande estacionamento em vários pontos da casa. Pegou dois deles e me devolveu dizendo que não tinha gostado deles. Achei lindo a confiança e a liberdade de poder ser sincero comigo e até entendi o porque. Não montavam um conjunto com os outros… como não percebi isso antes."

"Dormiu com a arca ao lado da cama e quando abriu os olhos hoje uma hora mais cedo que de costume já foi perguntando: “Cadê meu tesouro”? Que nosso mundo seja repleto de tesouros como a liberdade dele comigo. Que muitos tesouros surjam em nossas vidas como seu amor e como nosso respeito, com carros ou sem eles.", finalizou ele.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que fofo!", disse um. "O parabéns duplo mais recíproco do mundo!", escreveu outro. "Vocês são encantadores! Rodeados de amor!", falou um terceiro.

Famosos, amigos de Carmo também não se aguentaram e deixaram seus elogios para a dupla: "Lindos!", disse Mari Bridi (36). "Eu amo", falou André Luiz Franbach (25).

Confira o post onde Carmo Dalla Vecchia falou da alegria de fazer aniversário junto com o filho:

